"Schönes neues Geld": Norbert Häring warnt vor bargeldloser Welt

Hat da unser Datenschutz überhaupt eine Chance oder läuft das auf anderen Wegen?

Unser Datenschutz hat ja schon lange weitgehend aufgegeben gegenüber den amerikanischen IT-Konzernen, aber was ich auch erst im Zuge der Recherchen an dem Buch gelernt habe: Unsere Regierung ist auch mit dabei in dieser Allianz. Es gibt eine globale Partnerschaft für "finanzielle Inklusion", das ist ein Tarnwort für Bargeldabschaffung. Es geht also darum, die Leute in dieses digitales System zu bringen, diese globale Partnerschaft arbeitet mit der Bargeld-Allianz zusammen und die Bundesregierung und die anderen 20 größten Wirtschaftsnationen sind alle Teil davon und machen zum Teil widerstrebend mit, was jetzt zum Beispiel die Bundesbank angeht, aber sie machen mit.

Jetzt haben Sie, würde ich mal sagen, eine steile, aber sehr spannende These. Sie schaffen einen Zusammenhang zur Migrationskrise und schreiben, dass nach ihren Recherchen Flüchtlinge sozusagen in einer Versuchsanordnung derzeit benutzt werden. Ich sage es in Anführungszeichen, um zu schauen, wie das gehen könnte. Sie berufen sich dabei auf Zahlen der Hilfsorganisation Oxfam, wonach letztes Jahr bereits vier Millionen Flüchtlinge in ungefähr vierzig Ländern biometrisch erfasst wurden, natürlich teilweise ohne ihr Wissen, teilweise auch ohne Begrenzung. Welche Belege haben Sie dafür, und was wären die Konsequenzen von so einem Prozedere?

Um nicht falsch verstanden zu werden: Ich stelle nicht die These auf, dass die Flüchtlingskrise aus solchen Gründen irgendwie inszeniert worden ist. Um Gottes willen! Die Fluchtbewegungen sind nun mal da und die Flüchtlinge werden in ihren Flüchtlingslagern als Versuchskaninchen gebraucht, die können sich halt nicht wehren. Die bekommen gesagt, hier gibt es jetzt diese Kameras, ihr bekommt jetzt kein Geld mehr und auch keine Waren, sondern ihr dürft euch jetzt scannen. Also ihr guckt jetzt in die Kamera und dadurch werdet ihr erkannt. Ihr dürft euch jetzt so ausweisen. In den Läden in den jordanischen Flüchtlingslagern kann man eben dann nur noch so einkaufen. Das ist sehr aufwendig, sehr teuer, die ganze Technologie, aber sie wird von denen gepusht, die das Bargeld zurückdrängen wollen und es gibt natürlich von allen Seiten Interesse, die Flüchtlinge genau zu erfassen. Von daher gibt es auch keinen Widerstand, und deswegen hat es so extreme Formen angenommen, was natürlich für die Betroffenen auch sehr problematisch sein kann, denn die Daten sind dann in Datenbanken, an die sogar die Herkunftsländer herankommen. Die Gastländer haben sowieso Zugang zu all diesen Daten, die Geldgeber haben Zugang und jeder, der sich da reinhackt oder offiziell Zugang hat. Die Geheimdienste haben sowieso Zugang.

Da wird geübt, wie umfassend die Überwachung sein kann und diejenigen, die die Technologie herstellen, wollen das erklärtermaßen später auch im Massenmarkt ausrollen. Das ist ja auch eine Tendenz. In China ist es schon Pflicht, dass man sich biometrisch anmelden muss, die Plattformen dort, die Facebook-Entsprechungen und ähnliches und die Bezahldienste, dürfen einen gar nicht agieren lassen, ohne dass man sich an seinem Gerät durch Gesichtserkennung oder Fingerabdruck identifiziert hat. Das gibt es ja bei unseren Geräten auch immer mehr, und das macht die Daten dann noch einmal viel genauer, weil man eben nicht mehr die Möglichkeit hat, wenn man was vernebeln will, Geräte auszutauschen.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung.