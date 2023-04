Schöner Sterben: Handkes "Publikumsbeschimpfung" in Eggenfelden

Im Publikum sitzend meldet sich ein weiterer Mann (Norman Stehr) mit scharfen Einwürfen, warnt mal vor dem Händeschütteln, hofft auf zwischenmenschliche Höflichkeit und stellt ansonsten ernüchtert fest, dass tatsächlich nichts gespielt wird. Die Bühne ist hier nicht die Welt, aber die Welt ist ja schließlich auch keine Bühne, wie Peter Handke richtig beobachtete. Wunderbar, wie nah die Mitwirkenden den Zuschauern auf die Pelle rücken. Dabei bleibt der Saal natürlich allzeit hell erleuchtet, niemand kann sich dem Sekundenschlaf hingeben, wegdösen oder ungestraft auf die Armbanduhr linsen. Das Publikum muss wohl oder übel mitspielen, hellwach und teils verblüfft, teils befremdet.

Gedanke an Minimal Music liegt nahe

In der anschließenden Diskussion fragte jemand, ob es eigentlich schwer sei, so einen Text auswendig zu lernen. Die Schauspieler bestätigten das: Wer nur deklamiert, keine Story rüberbringen darf, der verirrt sich leicht in Handkes wutschnaubender Litanei, die an einen Exorzismus erinnert oder auch an einen weltlichen Rosenkranz, so häufig, wie sich die Floskeln wiederholen. Dabei verschieben sich die Wörter jeweils leicht, so dass der Gedanke nahe liegt, ein Komponist der Minimal Music könnte das alles mal vertonen, als aggressive Klangtapete.

Dank der hoch motivierten und bestens gelaunten Schauspieler-Riege insgesamt ein fesselnder Abend über die Sinnkrise des Theaters, die nun schon ein paar tausend Jahre andauert. Der junge Handke fühlte sich von der Behauptung angewidert, dass auf der Bühne das "richtige Leben" abgebildet werden könne. Was er wohl dazu sagt, dass nicht wenige Theater heutzutage eine Art "Fotorealismus" anstreben, also authentische Personen auf die Bühne stellen, seien es Migranten oder Arbeitslose, und mit ihnen "Dokus" erarbeiten? Wird in diesen Fällen wirklich "nicht gespielt"? Mal sehen, ob der Nobelpreisträger dazu irgendwann auch noch was zu sagen hat.

Wieder am 29. und 30. April 2023 am Theater an der Rott in Eggenfelden.