Schön altern: Senioren-Models dürfen ihre Falten zeigen

"Jede Falte ist hart erarbeitet!", erklärt Peter Geyer mit einem Schmunzeln im Gesicht. Der 82-Jährige weiß, dass er auch mit Falten gut aussieht: Der Rentner steht oft vor der Kamera, als Senioren-Model, gemeinsam mit seiner Frau Rosemarie, 78 Jahre alt.

Modeln war nie ihr Ziel

Peter und Rosemarie Geyer wurden von einer Casting-Agentur angesprochen, kurz vor der Rente. Der Zeitpunkt war genau richtig: So sind die beiden nicht in ein Loch gefallen, als sie ihren Arbeitsplatz räumen müssten. Früher hat Peter Geyer in einer Bank gearbeitet, seine Frau in einer Apotheke.

"Das Beste am Modeln ist, dass wir immer mit jungen Leuten zusammenkommen am Set.", sagen die beiden. Es ist immer wieder eine Herausforderung für sie, vor der Kamera zu stehen. Sie modeln für Pharma-Produkte, Fitness und Reisen. Dass sie im Rentenalter nochmal einen neuen Job annehmen, hätten sie sich früher nicht träumen lassen. Aber es hält sie fit.

"Wir dürfen uns nicht hängenlassen, sondern wir müssen uns immer wieder aufraffen, dass wir uns bewegen", meint Rosemarie Geyer. Sport haben sie schon immer gerne gemacht, Tanzen, Tennis, Laufen. Als Senioren-Models machen sie das auch weiterhin.

Und trotzdem: Das Wichtigste für die beiden ist ihre Familie und dass alle gesund sind. Das Modeln macht das Leben einfach noch ein bisschen abwechslungsreicher.

Körperlich und geistig fit im Alter

"Die heutigen 60- und 70-Jährigen sind unglaublich fit – und deswegen auch interessante Kunden, denn sie geben auch Geld aus für ihre Hobbies!" Ronald Focken, Geschäftsführer bei der Kommunikationsagentur Serviceplan, München

Ronald Fockens Beobachtung: Wer sich körperlich fit hält, der ist auch geistig fit im Alter- und kann der jüngeren Generation wertvolle Erfahrungen weitergeben.