Schock-Welle: Europas Kulturbranche verliert 200 Milliarden Euro

"Die Schockwelle wird in allen kreativen Sparten zu spüren sein", heißt es wenig verheißungsvoll von den Wirtschaftsprüfern bei EY in einer Bestandsaufnahme für den europäischen Kreativ-Verbands GESAC. Der Verband vertritt in Europa rund 1,1 Millionen Autoren und Komponisten. Die Studie zeigt, wie sehr die Kulturbranche während der Pandemie gelitten hat: Nur die Fluggesellschaften mussten ähnlich schwere Einbrüche verkraften, nämlich einen Umsatzrückgang von rund 31 Prozent. Zum Vergleich: Der Tourismus schrumpfte im letzten Jahr um 27 Prozent, die Autoindustrie um 25 Prozent. In absoluten Zahlen müssen die Veranstalter auf fast 200 Milliarden Euro Einnahmen verzichten: Der Umsatz schrumpfte von 643 Milliarden Euro 2019 auf nur noch 444 Milliarden im vergangenen Jahr.

Jeder dritte Musiker denkt ans Aufhören

"Letztlich kann die Krise zu einem nicht wieder gutzumachenden Verlust von Talent, von Zuversicht bei Kunden und Wirtschaft führen", so die Bilanz der Studie. Die Auswirkungen dürften bis mindestens 2025 zu spüren sein, denn nach der Erhebung scheuen sich potentielle Besucher von Theatern und Konzerten noch viele Monate oder sogar Jahre aus Angst vor Ansteckung, Zuschauerräume zu betreten. Die Furcht, ein Flugzeug zu besteigen oder eine Kreuzfahrt zu buchen, ist allerdings noch deutlich gravierender. Die Berufe in der Kulturbranche würden unattraktiver, so EY: 34 Prozent aller Musiker in Großbritannien überlegten derzeit, ihre Karriere an den Nagel zu hängen. Das deckt sich übrigens mit einer aktuellen Studie aus Berlin, wonach auch dort bereits jeder dritte Musiker beruflich neue Wege geht.

Einnahmen aus Urheberrechten stark rückläufig

Wenig verwunderlich, dass die Musikproduzenten und die Livekultur am meisten leiden. Während beim Buchverkauf europaweit ein Umsatzrückgang von 25 Prozent gemessen wurde und die Bildenden Künste und Ausstellungen ein Minus von 38 Prozent verkraften mussten, wurde die Livekultur praktisch ausradiert: Sie schrumpfte um neunzig Prozent, die Musikbranche um 76 Prozent. EY verweist darauf, dass Musiker auch von den geschlossenen Clubs und Restaurants massiv betroffen sind. Die damit verbundenen Urheberrechts-Einnahmen seien 2020 um 38 Prozent gesunken. Überhaupt seien weltweit nur noch 35 Prozent der sonst üblichen Copyright-Gebühren eingenommen worden.