Schnurr! Meine Katzen und ich - das neue Buch von Hape Kerkeling

Hape Kerkelings Buch beginnt mit einem ironischen Geständnis: "Ich mag Hunde." Mögen ist das eine. Lieben das andere. Denn Katzen liebt der Entertainer, seit er mit acht Jahren von Tante Elfriede das Peterle bekam. Seit der Zeit ist der Komiker ein Katzenfreund, lebte zusammen etwa mit dem getigerten Kater Hömma – oder mit Samson ("nach meinem Tabak für Selbstgedrehte") oder mit Spock, weil das Tier so spitze Ohren hatte wie die berühmte Figur aus "Raumschiff Enterprise". Die Frage ist: Wessen Existenz wird von wem bestimmt? Kerkeling erzählt: "Schnell lerne ich ihre Vorlieben kennen und kann darauf Rücksicht nehmen. Nach etwa drei Tagen haben meine Katzen mir alles Wesentliche bereits beigebracht."

In diesem selbstironischen Ton geht es munter weiter: "Behandeln Sie Ihr Haustier am besten so, dass Sie im nächsten Leben ohne Probleme auch mit vertauschten Rollen klarkommen. You never know!"