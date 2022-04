Schnörkelloser Rock: Das neue Album der Berliner Band Die Wände

"Future Me / Ruf mich an / Es hat viele Fragen / die ich nicht beantworten kann", singen Die Wände bei einem ihrer Songs. Aber einige Fragen zum neuen Album haben sie in Interviews dann doch beantwortet. Etwa die, wie die zwei überlangen Stücke ihres neuen Albums entstanden sind. "Wir haben alles angemacht, einfach drauf los gespielt und am Ende festgestellt, dass dabei das beste Material entstanden ist", verrät Schlagzeuger Mathias Wolff. Das Ergebnis dieser Jam-Sessions ist schnörkelloser Rock, dessen Monotonie hypnotische Wirkung entfaltet und der in manchen Passagen verblüffend an frühe Krautrock-Bands wie Ash Ra Tempel oder Neu! erinnert.

Ein typisches Pandemie-Album

"Die Wände" ist ein typisches Pandemie-Album, dem man anhört, dass die Band in den letzten zwei Jahren viel gemeinsame Zeit im Übungsraum verbracht hat. Viel Zeit für lange Sessions, aber auch für das Feilen an Texten und Songstrukturen. Das hat auch die Aufnahmen im Studio beeinflusst. "Wir haben uns praktisch zehn Tage lang eingeschlossen, um wieder in diese besondere Stimmung aus der Proberaum-Zeit zu kommen", erklärt Gitarrist und Sänger Carsten von Postel. Allerdings hat die Band für das neue Album einige der langen Übungsraum-Sessions dann doch auch auf die gewohnte Pop-Song-Länge von zwei ("Der Trick") bis fünf ("Future Me") Minuten verdichtet.

Erben der Hamburger Schule

In ihrem lakonischen Duktus, ihrer Nähe zur Alltagssprache bei gleichzeitiger Vermeidung billiger Floskeln stehen die Texte von Die Wände in der Nachfolge der Hamburger Schule, erinnern an Bands wie Tocotronic oder Blumfeld. Im Gegensatz zu diesen beiden Bands, die längst einen eher sanften Popgestus in ihren Bandsound integriert haben, ist die Musik von Die Wände aber immer noch Rock. Eigentlich wollten die drei Studenten der Universität der Künste Berlin, die 2013 ein Band namens Girlie gründeten, sich dem Post-Punk a la Sonic Youth widmen. Doch irgendwann wurde das stilistische Spektrum immer breiter und die englischen Texte wurden von deutschen Texten abgelöst. Für das 2019 erschienene Album "Im Flausch" änderte die Band dann den Namen und bei ihrem neuen Album – dem zweiten – hat sie den Albumtitel jetzt konsequenterweise einfach weggelassen. Wie soll man ein Pandemiealbum auch nennen, wenn die Band selbst schon "Die Wände" heißt.

Jam-Sessions und Krautrock

Zwei Jahre Isolation im bandeigenen Übungsraum haben auch in den Texten Spuren hinterlassen und thematisieren die sich gelegentlich einstellende Klaustrophobie. "Die Wände kommen näher / alles weg mit einem Wisch" heißt es in dem Song "Future Me". Andererseits haben diese zwei Jahre die Band auch befähigt, vieles von dem, was spannende Rockmusik ausmacht, auf ihrem neuen Album zu vereinen: das Ausufernde und das Kompakte, das Rohe und das Raffinierte, das Perfekte und das Experimentelle, Vorläufige, Unfertige. Nicht ohne Grund endet der Song "Die ewige Baustelle" mit den Zeilen "Und werden wir / heute nicht fertig / fangen wir morgen wieder an / morgen von vorne an". Diese an die endlosen Anstrengungen des Sisyphus gemahnenden Zeilen zeigen auch: Diese Band sieht sich noch lange nicht am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen.

"Die Wände" ist bei Glitterhouse Records erschienen.