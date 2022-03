Schnelle Nummer mit fatalen Folgen: Oper "Wir" in Regensburg

Eine beklemmende Leerstelle gab es bei dieser Uraufführung: Darya Panteleeva, die das Libretto für diese Oper schrieb, konnte in Regensburg nicht anwesend sein. Sie sitzt derzeit in Untersuchungshaft, wegen der Teilnahme an einer Friedenskundgebung gegen den Angriffskrieg auf die Ukraine. Für den 21. März ist ihr Prozess anberaumt. Tausende von Menschen wurden ja bereits in russischen Städten festgenommen, viele verurteilt, manche sogar schikaniert.

Hin und wieder entdeckt jemand seine Seele

Russland hat überhaupt verdächtig viel Ähnlichkeit mit dem "Einheitlichen Staat", den sich der frühe sowjetische Dichter Jewgeni Samjatin in seinem düsteren Satire-Roman "Wir" ausgedacht hat. Er beschrieb 1920 eine Diktatur, in dem alle Menschen nur noch namenlose Nummern sind und für den "Großen Wohltäter" schuften. Der bestimmt, wer Kinder bekommen darf, wer "gesund" ist und wer sich in der Produktion bewährt hat. Dessen neuestes Projekt: Die Weltherrschaft, die sich mit dem Super-Raumschiff "Integral" auch noch ins All erstrecken soll. Einziges Problem: Hier und da entdeckt jemand seine Seele und verliebt sich sogar, das muss natürlich unterbunden werden. Ärzte stehen bereit, die sich damit auskennen.