Schneekönigin und Brückenbauerin: Jutta Czurda sagt adieu

Der Gesang lässt einen frösteln und doch das Lied ist wie ein Sog. Die Schneekönigin holt sich den jungen Kay und bringt ihn in ihr kaltes Reich. Jutta Czurda spielt, tanzt und singt diese Rolle als Schneekönigin ganz in weiß gekleidet. Mit einem wallenden Kleid schwebt die 66-Jährige fast über die Bühne. Mit der Schneekönigin verabschiedet sich Jutta Czurda von der Fürther Bühne. 23 Jahre war die Künstlerin am Fürther Stadttheater festes Ensemblemitglied.

"Für mich war es wichtig, dass ich die Zeit am Fürther Theater aber auch – ich mag’s gar nicht sagen – diese 45 Jahre auf der Bühne und im Theater gut und rund zu Ende bringe und auch noch, wenn ich mich in der Kraft fühle." Jutta Czurda

Dutt und Tuch als Markenzeichen

Außerhalb der Bühne ist Jutta Czurda gerne in schwarz gekleidet, ihre Haare hat die 66-Jährige zum Dutt hochgesteckt und ein seidenes Tuch darüber gezogen. Vorne am Haaransatz platziert sie immer eine auffällige Brosche – der Dutt und das Tuch, das sind Jutta Czurdas Markenzeichen, es lässt einen sofort an eine Primaballerina denken, obwohl Jutta Czurda das im klassischen Sinne nie war. Denn die gebürtige Coburgerin hat als Kind gar nicht Ballett getanzt, sondern geturnt. Jutta Czurda absolviert eine pädagogische und tänzerische Ausbildung an der Medau-Schule in Coburg und macht von Anfang an ihre Liebe zum Tanz zum Beruf. Ab 1980 gibt sie Tanzunterricht in Forchheim und gründet 1981 das Czurda Tanztheater.

Pina Bausch nach Franken geholt

Die Choreographin Pina Bausch krempelt damals den klassischen Tanz komplett um und entwickelt das Tanztheater, so wie wir es heute kennen, maßgeblich mit. Jutta Czurda nimmt Pina Bausch zum Vorbild, zeigt diese neue Art Geschichten und Gefühle im Tanz zu erzählen. Als eine der ersten bringt Jutta Czurda das moderne Tanztheater in Franken auf die Bühne.

Czurda ist ein Momentmensch, der für die Bühne lebt

Jutta Czurda choreographiert in dieser Zeit ein Stück nach dem anderen – in Nürnberg auf der großen Bühne, in Fürth und auf vielen internationalen Festivals. Die Künstlerin fühlt sich als Momentmensch, lebt für die Bühne und lässt sich nicht auf den Tanz festlegen. Von Anfang an konzipiert sie Liedabende. Für ihren Brecht-Abend "Die Wa(h)re Liebe oder Das ist der Mond über Soho" bekommt sie 1998 den Bayerischen Theaterpreis. Da ist Jutta Czurda schon festes Ensemblemitglied am Fürther Stadttheater. 23 Jahre hat Werner Müller, der Intendant des Fürther Stadttheaters mit der Künstlerin zusammengearbeitet.

"Ich hab' da mal eine Idee"

Ich hab' da mal eine Idee – so fangen die Gespräche zwischen Jutta Czurda und Werner Müller immer an. Zum Beispiel etabliert sie vor zwölf Jahren das Projekt "Brückenbau" am Stadttheater, eine breit gefächerte Bürgerbühne mit Tanz- und Schauspielwerkstätten. 2007 widmet Jutta Czurda das Tanztheaterstück "Mayim Mayim" 33 jüdischen Fürther Waisenkinder, die 1942 von den Nationalsozialisten deportiert wurden. 33 internationale Choreografinnen und Choreografen schickten damals eine Tänzerin oder einen Tänzer mit einem Tanzsolo nach Fürth. Aus den einzelnen Soli entstand ein berührender Abend.

Abschiedskonzert im Mai

Die Bürgerbühne – den Brückenbau – wird es auch nach Jutta Czurdas Abschied als festes Ensemblemitglied am Fürther Stadttheater geben. Ganz in den Ruhestand wird die Künstlerin allerdings noch nicht gehen, Für den 22. Mai ist am Fürther Stadttheater noch ein großes Abschiedskonzert geplant.