"Schnee von gestern": Ausstellung über Winter in Hof

An den Straßenrändern liegen kleine Schneehügel, leicht schweben Schneeflocken durch die Luft, lassen sich auf Straßen, Dächern, auf Ästen und Zweigen nieder: Es ist Winter. In Hof ist diese Jahreszeit auch mitten in der Stadt tatsächlich erlebbar. Astronomisch dauere der Winter auf der Nordhalbkugel eigentlich 89 Tage, sagt die Historikerin Dorit Pohl: "Doch bei uns dauert er gefühlt oft bis ins Frühjahr. Die Hofer wissen – der Winter ist eine besondere Jahreszeit."

Facettenreicher Winter fasziniert Künstler - nicht nur in Hof

Und diese besondere Zeit hat sich jetzt eine eigene Ausstellung bekommen. Winter ist durchaus ein Thema in der Kunst, so die pensionierte Museumsleiterin Dorit Pohl: "Es gibt auf der eine Seite den harten, den strengen, den eisigen Winter. Manche Bilder strahlen so eine Kälte aus, da friert es einen, wenn man die anguckt. Und dann gibt es natürlich den schönen Winter: Eine schöne Schneelandschaft, die Sonne scheint. Und das ist eben die andere, die schöne Zeit, die auch viele Maler auch zu Papier gebracht haben." Sie und ihr Mann Stefan Pohl engagieren sich ehrenamtlich im Kulturkreis Hof. Im Reinhart-Cabinett des Stadtmuseums präsentieren sie nun einen Bruchteil der zahlreichen Winterbilder aus der städtischen Kunstsammlung.

Pferdeschlitten statt Streusalz

Blickfang der kleinen Ausstellung ist ein großes buntes Werk von Wilhelm Kohlhoff: Der Schnee liegt hoch, die Sonne scheint, Kinder werfen Schneebälle, schlitternd auf dem schneeglatten Gehsteig. Auf der Straße zieht ein Pferdeschlitten Menschen durch die Hofer Straße. Das war Alltag 1949, da waren die Straßen auch in der Stadt noch lange nicht mit Salz gestreut, sondern schneebedeckt, erklärt Dorit Pohl verwunderten Besucherinnen und Besuchern.

Die harten Seiten des Nachkriegswinter in der Grenzstadt Hof

Diese heitere Szene hat Wilhelm Kohlhoff 1949 auf die Leinwand gebannt. Die harten Seiten der Nachkriegswinter spüren die Betrachter dagegen zum Beispiel in den Bildern von Erich Leckel: Im Hofer Stadtteil Moschendorf war nach 1945 eines der größten Flüchtlings-Lager Deutschlands. Ob Vertriebene aus dem Osten oder heimkehrende Soldaten: Für rund zwei Millionen Menschen war die Grenzstadt erste Anlaufstelle. Auf den Bildern von Erich Leckel kämpfen sich ausgezehrte Männer und Frauen dünn bekleidet, verletzt durch den hohen Schnee, der Tod in Gestalt des Sensenmanns läuft mit.

35 Werke aus jahrzehntelangem "Winterschlaf" geweckt

Die meisten der 35 Winterbilder von insgesamt 15 Künstlerinnen und Künstler lagern schon seit Jahrzehnten im Museumsdepot. Dorit Pohl hat sie quasi aus dem Winterschlaf geweckt. Und den Titel "Schnee von gestern" ganz bewusst für die Ausstellung gewählt.

"Wenn ich an meine Kindheit denke, da lag der Schnee mannshoch am Straßenrand, es war klirrend kalt, minus 25 Grad. Aber das hat uns nichts ausgemacht - es war eben Winter in Hof."

Zu sehen ist die Ausstellung noch bis Ende Februar 2022 im Reinhart-Cabinett - immer freitags, samstags, sonntags von 14 bis 17 Uhr.