"Schnecke auf Speed": Erfolgsregisseurin Doris Dörrie zum 65ten

Doris Dörrie ist ein energetischer Wirbelwind und in sich ruhend zugleich. Ein konstant kreatives Leben voller Produktionen, Projekte, Lehraufträge, Bücher, Reisen. Geboren und aufgewachsen in Hannover geht sie nach dem Abitur für zwei Jahre in die USA, studiert Film und Schauspiel in Kalifornien und Sozialwissenschaft in New York, jobbt. Zurück in Deutschland bewirbt sie sich an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Nach kleineren dokumentarischen Arbeiten wird ihr Spielfilmdebüt "Mitten ins Herz" mit Beate Jensen und Josef Bierbichler in den Hauptrollen 1983 zu den Filmfestspielen nach Venedig eingeladen – und verschafft ihr auch eine Einladung zum Festival nach Tokio. Japan wird ihre zweite Heimat, 5 Filme wird sie später dort drehen, das Land über 30 Mal bereisen.

In Tokio sei es ihr aber dann nicht fremd genug gewesen, sagt Dörrie: "Da bin ich dann wirklich getrampt, auf's Land gefahren, getrampt durch Japan. Aber ich hab mich auch sehr beschützt gefühlt in Japan. Weil's auch immer jemanden gab, der mich an der Hand genommen hat und mich weitergeführt hat. Und dieses Gefühl, an der Hand genommen zu werden, das hat mich dann in Kirschblüten wirklich sehr stark inspiriert."

"Das Wahrhaftige erwischen"

"Kirschblüten – Hanami" mit Hannelore Elsner und Elmar Wepper, gedreht 2008. Hier kommen Dörries Themen von Liebe und Verlust, Neugier und Fremdheit auf wunderbare und sensible Weise zusammen. Der Film wird ein großer Erfolg, 1 Mio. Zuschauer, zwei bayerische und drei deutsche Filmpreise. Dörrie sagt dazu: "Darum geht's immer beim Film: dass man dieses Echte, dieses Wahrhaftige erwischt, und der Job vom Regisseur ist eigentlich, glaube ich, nur hinzuschauen und hinzuhören, ob es wahrhaftig ist."