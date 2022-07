Schnapspralinen im Comic-Museum: Ein Känguru ist zu Gast

Deutschlands erstes Comic-Museum, das Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach an der Saale (Lkr. Hof), zeigt ab Samstag eine neue Sonderausstellung, in der es um ein aufmüpfiges Känguru geht. Der Autor Marc-Uwe Kling hat die Erlebnisse mit seinem ungewöhnlichen Mitbewohner seit 2009 in mehreren Büchern niedergeschrieben. Die Zeichnungen stammen von Bernd Kissel.

Känguru-Graffiti steht vor dem Comic-Museum

Im Erika-Fuchs-Haus sind bis Anfang November mehr als 80 Känguru-Comics zu sehen. "Faszinierend ist die Bandbreite: Vom Bad putzen bis zum satirischen Blick auf die Politik", so Museumsleiterin Joanna Straczowski. Gezeigt werden in der Ausstellung auch Original-Zeichnungen in Tusche und mit Bleistift. Anhand von Skizzen kann man die Entstehung einzelner Comic-Strips nachvollziehen.

Eröffnung der Sonderausstellung mit Schnapspralinen

Zur Eröffnung gestaltet der Comic-Zeichner Nils Oskamp am Samstag zusammen mit Jugendlichen aus der Region Hof ein großes Känguru-Graffiti. Es wird während der Ausstellung direkt vor dem Erika-Fuchs-Haus stehen. "Wir feiern die Eröffnung natürlich auch mit Schnapspralinen – darauf kann das Känguru ja nie verzichten" sagt Joanna Straczowski. Sie hat die Ausstellung zusammen mit dem Internationalen Comic-Salon Erlangen und dem Carlsen-Verlag, bei dem die Comics inzwischen als Buch erschienen sind, konzipiert.

Zur Finissage der Ausstellung am 5. November kommt der Zeichner Bernd Kissel ins Comicmuseum nach Schwarzenbach an der Saale.