So gesellschaftspolitisch kann Schmuck sein

Bereits vor 100.000 Jahren begann der Mensch aus Muscheln Schmuck zu fertigen, in einer Zeit also, in der es doch noch größtenteils ums nackte Überleben ging, und direkt nach der Erfindung von Waffen und rudimentären Werkzeugen maß er Schmuck offenbar große Bedeutung zu. Heute empfinden viele Menschen Schmuck wohl eher als harmlosen, vielleicht sogar überflüssigen Luxusartikel. Ein Fehler, sagen die Besucher der Münchner Schmucktage, dem weltweiten Gipfeltreffen des modernen Autorenschmucks, zu dem jedes Jahr im März hunderte Schmuckkünstler, Galeristen und Sammler aus aller Welt anreisen. Zentrale Ausstellung ist die SCHMUCK auf der Handwerksmesse in Riem, doch auch in der Münchner Innenstadt laden achtzig Schmuckausstellungen und -veranstaltungen zur Schmuckbetrachtung ein.

"Vulva-Symbol nicht Teil der Architektur"

Gewalt, Umweltverschmutzung, Konsumgesellschaft, Rassismus, Geschlechtergerechtigkeit: Es sind Themen, die man im ersten Moment sicher nicht mit Schmuck in Verbindung bringt. Doch genau wie die freie Kunst kann auch zeitgenössischer Autorenschmuck gesellschaftspolitische Fragen behandeln. Carolina Gimeno etwa hat zusammengefaltete Socken abgeformt und mit einer rosafarbenen Emaille-Schicht überzogen. Das erinnert an nassglänzende Haut und lässt die eingestülpte Socke mit ihrem welligen Rand wie eine Vulva erscheinen. Dazu Karin Pontoppidan, die Leiterin der Schmuckklasse der Münchner Kunstakademie: "Sie spielt natürlich auch mit dieser Akzeptanz gewisser Formen, womit kann man sich schmücken, was darf ich tragen. Sicherlich wird es als sehr provokant empfunden diese Brosche zu tragen, weil es einfach an das weibliche Geschlecht erinnert und doch die Vulva sehr tabuisiert ist. Also ein Phallus-Symbol erkennen wir alle, aber ein Vulva-Symbol ist irgendwie nicht Teil der Architektur, und deswegen ist das eine absolut relevante Diskussion die sie hier rein bringt: Das ist tabuisiert, aber warum ist es das."