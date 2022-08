Schmetterlingsfrau: "Madame Butterfly" Hanae Mori gestorben

Sie war eine von bisher nur zwei Japanerinnen, die ihre Kollektionen auf den Laufstegen von Paris und New York präsentieren durften, und die erste Frau aus Asien, die es in den elitären Zirkel der Pariser Haute Couture schaffte. In den siebziger Jahren wurde sie zum Mitglied der "Chambre syndicale de la couture parisienne" ernannt.

Die 1926 geborene Hanae Mori hatte ihre Karriere in den 1950er Jahren in der japanischen Hauptstadt Tokio mit Filmkostümen begonnen, mit ihrem ersten Atelier Hiyoshiya stattete sie hunderte von Produktionen aus. In den sechziger Jahren siedelte sie dann nach New York über. Ihre erste Kollektion in der US-Metropole nannte sie 1965 "East Meets West", der Osten trifft den Westen.