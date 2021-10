Schmetterlinge im Ohr: Ralph Siegels Zeppelin-Musical in Füssen

Wer macht sich hier eigentlich auf die ganz große Reise, wer wagt das Abenteuer, wer geht voll ins Risiko? Ralph Siegel oder der Zeppelin? Das kann an diesem in jeder Hinsicht denkwürdigen, fulminanten Abend schon mal durcheinander geraten. "Ich muss ehrlich sagen, ich bin verrückt, es ist eigentlich viel zu riskant", so Siegel im Vorfeld seufzend gegenüber dem BR, und dass er eine Hypothek auf seine Villa aufgenommen hat, um dieses Projekt zu stemmen, daraus machte er auch kein Geheimnis.

Viereinhalb Stunden-Abend wurde unerwarteter Erfolg

Riskant war es wirklich in jeder Hinsicht: Zeppeline wurden vor hundert Jahren noch mit dem hochexplosiven Wasserstoff befüllt, ein Funken genügte, und die Riesen-Luftschiffe standen in Sekunden in Vollbrand. Das führte am 6. Mai 1937 ja zur Katastrophe von Lakehurst, wo LZ 129 bei der Landung in Flammen aufging. Und natürlich war es auch ein Wagnis, ausgerechnet über Zeppeline ein Musical zu machen. Wen interessieren denn heute noch diese altertümlichen Flug-Zigarren?

Und doch landete Ralph Siegel genau damit einen unerwarteten Erfolg: Unerwartet deshalb, weil er in den vergangenen Jahren nicht gerade mit vorderen Plätzen beim Eurovision Song Contest verwöhnt war und unerwartet auch, weil dieser Abend geschlagene viereinhalb Stunden in Anspruch nahm. Das konnte doch eigentlich nicht gutgehen, in der Zeit schaffte die Concorde eine Transatlantik-Überquerung und welcher Musicalfan will schon bis Mitternacht warten, bis die berühmte "Hindenburg" endlich abstürzt und die Überlebenden tapfer ihr Schicksal bewältigen?