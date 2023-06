Schmerz und Verdrängung: "Die Geschichte einer Familie"

Als der Film den hochdotierten Hofer Goldpreis gewann, vergeben durch die Bayerische Akademie der Schönen Künste, hieß er noch "Crash". Nun kommt er als "Die Geschichte einer Familie" in die Kinos. Beides ist richtig.

Ex-Stuntfrau im Rollstuhl

Anna Maria Mühe spielt die toughe Stuntfrau Chrissi. Nach einem schweren Crash bei einer Show im Ausland kehrt sie gelähmt und im Rollstuhl in ihr Heimatdorf zurück. Das hatte sie vor ein paar Jahren fluchtartig verlassen, nachdem bei einem von ihr verschuldeten Autounfall ihr Bruder ums Leben kam. Die Familie zerriss das. Die Mutter wanderte aus, irgendwohin in ein afrikanisches Land, und Chrissi trifft nun auf ihren depressiven Vater, einen pensionierten Polizisten, der zum Trinker geworden ist und nur noch mit seinem Hund spricht.

Chrissi muss bei ihrem Vater unterschlüpfen, bis ein paar bürokratische Hürden genommen sind – Gutachten erstellt zu ihrem körperlichen Zustand, Unterstützung beantragt, eine Sozialwohnung zugewiesen.

"Schwerer Stoff" für Regisseur Karten Dahlem

Regiedebütant Karsten Dahlem hat diesen, wie er sagt, "schweren Stoff" nach eigenen Erlebnissen geschrieben und inszeniert – mit Anna Maria Mühe und Michael Wittenborn als beeindruckendem Vater-Tochter-Paar.

Er kenne solche Lebenswelten aus eigenen Erfahrungen, erzählt Dahlem: "Für mich war das Dorf bis zu meinem 18. Lebensjahr immer eine unerschütterliche Festung, dann ist ein Alptraum über uns gekommen: Mein bester Freund ist bei einem Autounfall gestorben. Was damals passiert ist, konnte ich nicht begreifen."

Gewinner beim Internationalen Filmfest in Hof

Für dieses Nicht-Begreifen-können findet Karsten Dahlem stille emotionale Bilder. Von Verzweiflung. Von Sprachlosigkeit. Von Einsamkeit. Dabei stützt er sich auf die eigenen Erinnerungen. Ihm sei es ein großes Anliegen gewesen, genau darüber einen Film zu machen, sagt Karsten Dahlem im Interview. Das gemeinsame Sprechen, das gemeinsame Bewältigen eines Traumas, sagt er, sei das Wichtigste in einer solchen Situation.

"Crash ist ein dunkles brillantes Kaleidoskop aus Schmerz und Verdrängung, in einem ständigen Wechsel aus emotionalen Explosionen und Implosionen", lobte in Hof die Jury das Drama, das in den Dialogen immer wieder eine tröstende Ironie kreiert – oder Szenen hervorbringt, die schweben, die in der Schwere eine bezaubernde Leichtigkeit entwickeln: Etwa, wenn das Tochter-Vater-Duo das erste Mal gemeinsam das Grab des Bruders und Sohnes besucht hat, ein Moment der Reinigung. Danach betreten die beiden das zu einem Mausoleum erstarrte Zimmer des Toten, bekifft, um das Leben wieder reinzulassen.

Psychologische Schichten gehäutet

Regisseur Karsten Dahlem balanciert spannungsvoll zwischen Stille und Dialogen, Schmerz und Bewältigung – Kamera, Montage und Sound wechseln entsprechend Rhythmus und Ton, wie bei einem Fluss, der seine Stromschnellen hat, aber manchmal auch zum stehenden Gewässer wird.

Um an den Kern einer traumatischen Vergangenheit zu kommen, häutet der Film psychologische Schichten, als wär’s eine Zwiebel. Da wird geweint, aber das Ziel ist Erlösung.