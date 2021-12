Schmelzende Welt: Die Arktis, wie Ragnar Axelsson sie sieht

Die Jäger, das Eis, die Tiere, ein paar Häuser, das Licht, die Zeit und sonst nichts. Archaische Leere auf den Schwarzweiß-Fotografien. Das Bild einer winzigen Menschengruppe mit Jagdschlitten vor einem gigantischen Eisfelsen. Wo kein einziger Baum als Referenzgröße steht, wird der Mensch zur Marginalie in diesem überwältigenden Panorama des nördlichen Polarmeeres. Aber: Wären Ragnar Axelssons Fotografien nur dies, pure Schönheit, würden sie sich nicht so tief in einen hinabsenken.

Sie erzählen von existentiellem Kampf, berichtet der Fotograf: "Die Jäger, wie mein Freund Hjelmer dort auf dem Foto, sind besorgt: Wir hatten einen Polarbären und einige Robben gefangen, als uns der Eissturm traf, und wir kämpften Stunden um unser Leben, um zurück ins Dorf zu kommen. Das Eis war an vielen Stellen aufgebrochen und wir mussten irgendwie über all die Risse kommen."

Der Fotograf lebt wochenlang im Eis

Das Eis der Polarregion schmilzt, in den letzten Jahren dramatisch schnell. Seit Jahrzehnten fliegt der Fotograf Ragnar Axelsson aus Reykjavik in den Norden Islands und in andere Polarregionen wie Grönland, Sibirien, die Färöerinseln. Axelsson ist auch Pilot, er fotografiert aus einem kleinen Flieger die Gletscher von oben. Und lebt mit den Jägern wochenlang im Eis. Nah dran. Kein Teleobjektiv, kein Drohneneinsatz, keine Fotomontagen.