Schmeckt nach Blut: Aufwühlender "Peter Grimes" in Nürnberg

Sicherlich der beste "Peter Grimes" seit langem, und das will was heißen: Die Oper kam gerade auch in München und Augsburg neu heraus, in keineswegs schlechten Inszenierungen. Dirigent Lutz de Veer feuerte die Staatsphilharmonie immer wieder bis zur ohrenbetäubenden Lautstärke an: Im Sturm, der hier tobt, verhallen alle Schreie, sollte das wohl bedeuten. Und weil sich Komponist Benjamin Britten ja maßgeblich von der Nordsee seine Eingebungen holte, ging das absolut in Ordnung, denn das Gewässer gehört ja zu den wildesten und ungemütlichsten Ecken der Ozeane.

Wenn die Nutten sich eingestehen, dass sie soweit runtergekommen sind, dass sie rein gar nichts mehr erschüttern kann, dann wird womöglich deutlich, was das Problem vieler Gesellschaften ist: Sie sind längst ertaubt für jede Art von Notrufen. Und so kreischen die Möwen über der Leiche von Peter Grimes, die See wogt unverdrossen weiter, wie die traurigen Partys im windschiefen Strandpavillon.

Wieder am 21., 24. und 26. Juni am Staatstheater Nürnberg, weitere Termine bis 16. Juli 2022.