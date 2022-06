Schlussakkord fürs Mozartfest – 35.000 verkaufte Tickets

Der Bayerische Staatsempfang markierte dieses Jahr fast schon den Schlussakkord für das Würzburger Mozartfest. Vor der abschließenden Jupiternacht am Sonntag in der Blauen Halle bot am Samstag die Residenz noch einmal die prachtvolle Kulisse für einen Auftritt der Amsterdam Sinfonietta verstärkt durch Solist Daniel Lozakovich an der Violine.

Heißes Abschlusswochenende

Bei Rekordtemperaturen geriet der Gang über den Roten Teppich zu einem ausgiebigen Sonnenbad. Hüte und Fächer waren gefragte Accessoires. Bürgermeisterin Judith Jörg begrüßte die Staatsministerin für Digitales Judith Gerlach, die den Ministerpräsidenten bei diesem kulturellen Höhepunkt vertrat. Nachdem im vergangenen Jahr die Pandemie den Veranstaltern das Leben noch sehr schwer gemacht hatte, standen 2022 alle Zeichen wieder auf Entspannung und Lockerungen.

Grenzbereiche der Klassik ausgelotet

Bei dem breitgefächerten Programm kamen wieder deutlich mehr Klassik-Freunde auf ihre Kosten. Streng genommen nicht nur Klassik-Freunde. Auch an den Schnittstellen zu Jazz, Weltmusik oder Soul gibt es immer neue Formate, die sich mal explizit, mal recht souverän auf den Salzburger Komponisten beziehen. Die Veranstalter überschlugen am Samstag die finale Ticket-Zahl mit rund 35.000 und können sich somit über eine Auslastung von rund 88 Prozent freuen.

Blauer Eumel trägt Mozartfest weiter

Genau abgerechnet wird später, zumal der "Blaue Eumel" noch im Juli im Würzburger Umland unterwegs ist und somit das Mozartfest als mobile Bühne noch etwas verlängert. Am Samstag war Mozarts Konzert für Violine und Orchester Nr. 5 A-Dur (KV 219) eingebettet in ein Programm der Komponisten Locatelli, Tschaikowski und Boccherini. Das Orchester aus den Niederlanden unter der Leitung von Candida Thompson war bereits mehrfach in Würzburg zu Gast, für Geiger Lozakovich war es die Premiere beim Festival.