Schluss mit der Doppelmoral in der katholischen Kirche

Benedikt Löw hat eine schwere Glaubenskrise durchgemacht. Er ist müde. Müde, sich "zusammen mit den benachteiligten Frauen, den Priestern, die den Zölibat nicht halten konnten oder den Menschen, die in ihrer Berufung an der römischen Kirche gescheitert sind, zu ärgern und zu kämpfen", schreibt er sich seinen Frust in seinem Online-Blog von der Seele.

"Das hat sich angefühlt wie eine Scheidung"

Um uns von seinem Ringen mit der römisch-katholischen Kirche zu erzählen, nimmt uns Benedikt Löw mit zur Kirchenaustrittsstelle in München. Obwohl er tief gläubig ist, katholische Theologie studiert hat und sogar einmal Priester werden wollte, sieht er keinen anderen Ausweg als den Austritt. Doch zweimal dreht er direkt vor der Eingangstüre des Kreisverwaltungsreferats wieder um: Zu schwer fällt ihm der Abschied von "seiner" römisch-katholischen Kirche:

"Für mich hat sich das tatsächlich so ein bisschen angefühlt wie eine Trennung oder Scheidung. Man verlässt etwas, das man ja mal geliebt hat." Benedikt Löw

Seit seiner frühesten Kindheit im oberbayerischen Freilassing ist Benedikt Löw der römisch-katholischen Kirche tief verbunden. Er ministriert, ist in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv, fühlt sich angenommen und gut aufgehoben in seiner Heimatgemeinde. Mit 20 tritt er ins Priesterseminar ein. Für Menschen da zu sein, ihnen den christlichen Glauben zu verkünden: Das ist der Job, von dem er träumt. Dass er schwul ist, hängt er damals lieber nicht an die große Glocke.

Abgestempelt als negativ und defizitär

In der spirituellen Ausbildung aber geht es auch um das Thema Homosexualität, allerdings immer, wie Benedikt sagt, in einer "negativen Weise".

"Am Anfang dachte ich, ich überhöre das. Aber mich hat das wahnsinnig geärgert und enttäuscht. So wie ich bin, so wie ich lebe, so wie ich auch liebe, so fühle ich mich schließlich authentisch auch als Christ. Dass ich schwul bin, habe ich mir ja nicht ausgesucht. Und ich will nicht zu einer Institution gehören, die mich per se als negativ abstempelt und sagt, dass ich defizitär bin." Benedikt Löw

Im Priesterseminar ist Benedikt bald der "bunte Hund", der auch außerhalb des "theologischen Dunstkreises" gerne unterwegs ist, in seiner Freizeit boxt und Rugby spielt. Wirklich gern gesehen wird das von seinen Vorgesetzten nicht: "Das war oft ein Thema", sagt Benedikt, "so in die Richtung: ziemt sich das für einen Priesteramtskandidaten? Und ich hatte immer das Gefühl ich soll in eine Rolle reinkommen, die mir eigentlich nicht entspricht."

Unbarmherzige Form von Bürokratie

Die Haltung seiner Kirche zum Thema Homosexualität ist aber nicht das einzige Thema, das Benedikt beschäftigt. Er wünscht sich Veränderungen: Im Umgang mit Frauen, mit wiederverheirateten Geschiedenen, mit Partnern, die einer anderen Konfession angehören und auch im Umgang mit Missbrauchsopfern. In seinem Online-Blog schreibt er sich die Enttäuschung von der Seele: "Über das oft weltfremde wie auch von den ihr anvertrauten Menschen entrückte Machtsystem Kirche, wie es sich oft in einer unbarmherzigen Form von Bürokratie, Institutionalismus, Funktionalismus und theologischer Überheblichkeit in den Führungsetagen äußert."

Die Kirchenbasis habe in der römisch-katholischen Kirche viel zu wenig zu sagen: "Die können synodale Wege machen wie sie wollen. Die können sich für Pfarrgemeinderäte aufstellen lassen und letzten Endes entscheiden sie doch nur über den Würstelpreis beim Pfarrfest", so Benedikt Löw.

Neue Heimat: Altkatholische Kirche

Am Ende siegt Benedikts Sehnsucht nach einer "echten" Glaubensheimat. "Ohne Versteckspiel, lehramtliche und moralische Einschränkungen", wie er in seinem Online-Blog schreibt. Als junger Mensch wolle er seine Zeit nicht für "aussichtslos erscheinende theologische wie kirchenpolitische Diskussionen vergeuden."

Im Dezember 2019 tritt Benedikt Löw aus. Er findet seine neue Glaubensheimat in der kleinen Altkatholischen Kirche. In Deutschland zählt sie rund 16.000 Mitglieder, weltweit gehören ihr etwa 70.000 Menschen an. Altkatholisch heißt aber nicht altmodisch: "Marketing-technisch ist der Name echt eine Katastrophe", sagt Benedikt Löw lachend, denn in vielerlei Hinsicht sei seine neue Kirche recht modern: Homosexuelle und Frauen können hier Priester werden und heiraten. Beim Abendmahl sind alle willkommen.

Nun wird er doch Priester

Sein Traum, einmal als Priester Menschen den christlichen Glauben zu verkünden, wird für Benedikt nun doch wahr: Gerade hat er in der altkatholischen Gemeinde in Augsburg als Vikar angefangen, im Rahmen des Erntedank-Gottesdienstes begrüßte ihn die Gemeinde herzlich.

Seit seinem Übertritt, sagt Benedikt, fühlt er sich nun in allen Bereichen seines Lebens wirklich angenommen: "Ich muss nicht verschiedene Rollen spielen. Ich kann eigentlich immer der sein, der ich bin, und das ist für mich eine ganz beglückende Erfahrung."