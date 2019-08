Schluchz, schleck, mampf: "Orpheus in der Unterwelt" in Salzburg

Schrille Slapstick-Blödelei

Dirigent Enrique Mazzola und die Wiener Philharmoniker wirkten geradezu schläfrig, was womöglich an der nachmittäglichen Uhrzeit lag. So fade, lahm und schwergängig klang Offenbach selten: Das war Salzburger Tempo, aber sicher nicht Pariser Rhythmus. Der Höllengalopp krachte denn auch ziemlich unvermittelt in die gediegenen Atmosphäre. Gleichwohl sehr freundlicher Applaus, aus dem zahlreichen Fanblock von Barrie Kosky sogar begeisterte Reaktionen. Womöglich passt diese Art schrille Slapstick-Blödelei tatsächlich ganz gut zum Koproduktions-Partner, an die Komische Oper Berlin, wo Kosky im Hauptberuf Intendant ist. Und für besondere Moral ist die deutsche Hauptstadt ja nun wirklich nicht bekannt, eher für ihre Spaß-Kultur, was sie mit Paris verbindet. Ob der schwedische König allerdings auch für die Berliner Premiere Zeit haben wird, muss sich noch erweisen.

Wieder am 17. und 21. August um 15.00 Uhr, sowie am 23. August um 19.30 Uhr und am 26. und 30. August um 19.00 Uhr.