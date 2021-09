Schlossfestspiele: Naidoo-Konzert in Regensburg abgesagt

Das Konzert des umstrittenen Sängers Xavier Naidoo bei den Thurn und Taxis Schlossfestspielen findet auch nächstes Jahr nicht statt. Wie der Veranstalter Odeon Concerte in Regensburg mitteilt, "konnte trotz aller Bemühungen kein Ersatztermin bei den Festspielen 2022 realisiert werden".

Das Konzert konnte im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Jetzt entfällt das Konzert komplett. Die Besucher der Schlossfestspiele werden in diesen Tagen schriftlich über Einzelheiten informiert, so der Veranstalter. Der Inhaber von Odeon Concerte, Reinhard Söll, sagte: "Die Politik hatte natürlich keinen Einfluss auf die Entscheidung." Es gehe rein um geschäftliche Fragen. Es sei kein Termin gefunden worden, man habe sich daraufhin mit Naidoos Agentur geeinigt. Die Ticketpreise würden erstattet.

Verschwörungstheorien, Reichsbürger und Rassismus-Vorwürfe

Geplante Auftritte Naidoos werden immer wieder zum Politikum. Der Sänger verbreitet seit Jahren Verschwörungsmythen, zuletzt etwa von der QAnon-Bewegung. Zur Corona-Pandemie machte er umstrittene Äußerungen. Er trat mit sogenannten Reichsbürgern auf. Politische Textzeilen brachten ihm Rassismus-Vorwürfe ein, die der Sänger selbst bestreitet. Etwa in Hof wurde im vergangenen Jahr ein Konzert abgesagt. In Rostock wurde nach langem Streit dagegen im Juni entschieden, dass Naidoo dort auftreten darf.

Im Jahr 2015 war Xavier Naidoo bereits einmal zu Gast bei den Schlossfestspielen in Regensburg. Auch damals hatte es Proteste gegen seinen Auftritt gegeben. Grund war damals, dass der Sänger kurz zuvor an einer Veranstaltung der Reichsbürger teilgenommen hatte.

Regensburger OB Maltz-Schwarzfischer begrüßt Absage

Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) hatte in einem Statement im September 2020 deutlich gemacht, dass Menschen, die extremistisches, rassistisches oder rechtsradikales Gedankengut verbreiten, in einer weltoffenen und freiheitlichen Gesellschaft keine Plattform bekommen sollten. Sie hatte daher öffentlich an den Veranstalter appelliert, seine Entscheidung, Naidoo bei den Regensburger Schlossfestspielen auftreten zu lassen, zu überdenken.

Die Stadtspitze begrüßt die jetzige Entscheidung des Konzertveranstalters. "Warum der Auftritt schlussendlich abgesagt wurde, entzieht sich unserer Kenntnis", so eine Stadtsprecherin.