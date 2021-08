Schloss Erkersreuth: Als Warhol, Dali und Co. nach Selb kamen

Salvador Dali, Andy Warhol, Walter Gropius, Henry Moore: Die Liste der Gäste, die der berühmte Porzellanunternehmer Philip Rosenthal in den 60er und 70er Jahren auf Schloss Erkersreuth im Landkreis Wunsiedel empfangen hat, ist ein echtes Who-is-Who der damaligen Kunstszene. Das ist nun allerdings schon eine ganze Weile her, das Schloss ist seitdem in eine Art Dornröschenschlaf gefallen.

Schloss Erkersreuth: Der ehemalige Wohnsitz Philip Rosenthals

Die Stiftung Kulturerbe Bayern will das Schloss jetzt wieder aufwecken. Sie hat die Anlage letztes Jahr gekauft und will etwas von dem alten Glanz zurückbringen. Den Auftakt dafür hat Mozarts Zauberflöte gemacht, inszeniert von der Opera Classica Europa.

Die Klänge der Zauberflöte schallen in der Abendsonne durch den von Wirtschaftsgebäuden und einer schulterhohen Mauer umgebenen Hof von Schloss Erkersreuth, der sichtbar schon bessere Zeiten erlebt hat. Es ist der ehemalige Wohnsitz Philip Rosenthals – des Mannes, der einst den Glanz der internationalen Kunstszene hierher ins ländliche Nordostbayern brachte.

Schloss bei Selb soll öffentlich zugänglich werden

"Louis Armstrong hat hier sein einziges Konzert aufgeführt, das er in Deutschland gespielt hat", erzählt Bernhard Averbeck-Kellner noch heute begeistert. "Ich glaube, das sagt schon sehr viel über diesen Ort." Averbeck-Kellner ist Geschäftsführer der bürgerschaftlichen Stiftung Kulturerbe Bayern, die die Anlage im Jahr 2020 erworben hat.

Gemeinsam mit dem örtlichen Förderverein für das Schloss verfolgt er dabei ein ganz klares Ziel: Das Schloss soll für alle zugänglich werden. Ganz grob sei für das Jahr 2023 der Renovierungsstart geplant, sodass ein paar Jahre später das Haus komplett wieder für jeden geöffnet werden könne, so Averbeck-Kellner.

Sahara-Sand im Schlafzimmer, das Bett unter dem "Sternenhimmel"

Bereits jetzt kann man sich an den Förderverein wenden, um einen Blick ins Schloss zu werfen. Auch das Kulturerbe Bayern organisiert zum Tag des offenen Denkmals im September eine Schlossführung.

Die Rundgänge zeigen die Magie und das Potenzial des Ortes, zum Beispiel in Philip Rosenthals Schlafzimmer, auf dessen Boden unter Plexiglas-Platten echter Sahara-Sand liegt. Der ganze Raum ist wie ein Beduinenzelt mit orangem Stoff bespannt, von der Decke hängen Dutzende kleiner Lampen. Schlafen in der Wüste unter dem Sternenhimmel, so wollte sich Ex-Fremdenlegionär Rosenthal hier fühlen.

Führungen lassen geschichtsträchtige Vergangenheit erahnen

Es ist die Kombination aus Barockschloss und moderner Kunst der Sechziger, die Erkersreuth einzigartig macht. Beim Hineingehen trifft man auf Dutzende Porzellanteller, die an unterschiedlich langen Stielen an den Wänden und Decken angebracht sind. Ein eigens dafür komponiertes Eingangsstück von Hans Werner Henze begann früher im Moment des Eintretens in diese verspiegelte Porzellanwelt zu spielen.

Der Rundgang offenbart aber auch, wie viel Aufwand und Geld notwendig sein wird, um Schloss Erkersreuth zu erhalten und wieder in Szene zu setzen. Dass sich das aber lohnt, davon sind die Verantwortlichen überzeugt.