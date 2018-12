Schlittenfahrt mit Wagner: "Götterdämmerung" in Chemnitz

Brünnhilde "scheitert" im entscheidenden Moment

Wie übrigens auch alle anderen Kerle: Elisabeth Stöppler zeigte in Chemnitz eine betont feministische "Götterdämmerung". Männer sind allesamt aggressiv und versoffen, Frauen versammeln sich dagegen im Schlussbild zur großen Umarmung mit Urmutter Erda und setzen den lächerlichen Schlitten von Siegfried in Flammen, Sinnbild aller Machos und Alphatiere. Das funktionierte optisch alles hervorragend, war plausibel und berührend. Zu Siegfrieds Trauermarsch erscheint Brünnhilde als Leichenwäscherin, ein ganz starkes Bild. Ebenso wie ihre Unfähigkeit, sich selbst anzuzünden: Sie "scheitert" an ihrer Selbstzerstörung, versagt also im entscheidenden Moment. Wagner hätte sich wahrscheinlich mit Grausen abgewandt, doch so menschlich ist seine Heldin selten zu erleben. Irritierend war lediglich die Szene mit den Rheintöchtern am Beginn des dritten Aufzugs, die wegen der Kostüme sehr an das Musical "Cats" erinnerte. Ansonsten ein technisch wie konzeptioneller großartiger Erfolg, der minutenlang mit stehenden Ovationen beklatscht wurde.