Wenn die AfD vor deiner Haustür steht

Bedrohung des politischen Gegners statt Debatte

Was lernen wir daraus? Offenbar hegt die AfD Zweifel, dass ihre Unterstützer Wirklichkeit von Inszenierung unterscheiden können. Und sie glaubt, ihre Anhänger könnten es für möglich halten, dass die AfD Skinhead-Schläger rekrutiert. So weit, so absurd, so kleinkariert. In den Kommentaren unter dem AfD-Video riefen prompt empörte Nutzer dazu auf, die Adresse von Silberstein herauszubekommen. Frank-Christian Hansel, AfD-Abgeordneter im Berliner Senat, beließ es dabei nicht. Er stand daraufhin tatsächlich mit einem Kameramann vor der Haustür von Silbersteins Filmproduktions-Partner, filmte das Klingelschild in einer langen, gut lesbaren Einstellung ab und zeigte auch das Berliner Straßenschild.

So, und hier hört der Spaß auf. Auf eine falsche Tatsachendarstellung reagiert man mit einer Richtigstellung oder mit einer Unterlassungsklage, aber nicht mit einem Hausbesuch. Es ist eines, Satire nicht zu verstehen oder sie nicht auszuhalten. Es ist etwas völlig anderes, der Einschüchterung, ja der Bedrohung Vorschub zu leisten, indem die Adresse eines Widersachers publik gemacht wird. "Wir wissen, wo du wohnst", ist eine Drohung, die immer wieder auf rechten Aufmärschen den Journalisten entgegenschallt. Eine Drohung, die ein rechter Mob oft genug in die Tat umgesetzt hat: bei unbotmäßigen Bürgermeistern, Abgeordneten der Linken, Pfarrern, die Flüchtlinge aufnehmen, oder bei Antifa-Aktivisten. Der politische Gegner wird bedroht, buchstäblich, körperlich, vor seiner Haustür. Solchen Leuten Beistand zu leisten, indem man ihnen noch die Recherche abnimmt, ist selbst für die AfD Neuland. Einschüchterung als Pressearbeit. Und sage keiner, er habe nicht gewusst, was er tat. Hansel veröffentlicht auf seiner Abgeordnetenseite nicht seine Privatadresse, natürlich nicht.

Eine erste antisemitische Morddrohung ist schon eingegangen. Nicht beim Berliner AfD-Schatzmeister Frank-Christian Hansel, sondern bei Schlecky Silberstein alias Christian Brandes. Die AfD erklärt sich recht schnell zum Opfer perfider Machenschaften. Wer ihren Unterstellungen zum Opfer fällt, interessiert sie offenbar nur wenig.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung.