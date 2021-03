Schlechteste Filme des Jahres: Wer bekommt "Goldene Himbeeren"?

Zu den weiblichen Stars, die einer Himbeere ausweichen müssen, gehören Kate Hudson, Lauren Lapkus und Katie Holmes, die gleich für zwei ihrer Filme geradestehen muss: "The Boy II" und "The Secret: Dare to Dream". Letztere Produktion wurde von Kritikern als "Enttäuschung" bezeichnet, Holmes spielt darin eine viel beschäftigte Mutter in New Orleans, die in einem Fischgeschäft schuftet und einem Hurrikan standhalten muss, aber auch ihren romantischen Gefühlen. In "Boy II" muss sich Holmes als "Liza" mit ihrem Sohn Jude abrackern, der im Wald eine Puppe findet, die immer mehr in das Leben der Familie eingreift. Offenbar ein Horror-Trip im doppelten Sinne des Wortes.

"Ein halbes Dutzend Drehbücher wahllos verteilt"

Weil der Film "Hillbilly Elegy" nicht überzeugt hat, muss auch die prominente Nebendarstellerin Glenn Close ihren Kopf hinhalten und die Nominierung für eine Himbeere ertragen. Der offenbar viel beschäftigte Bruce Willis ist für drei Filme "dran": "Breach", ein Science-Fiction-Horrorstreifen, bei dem sich 300.000 Erdenbewohner in ein Raumschiff retten, "Hard Kill", wo Willis mal wieder einen Haufen Söldner anheuert, um eine Frau zu retten, und "Survive the Night", wo der Schauspieler als "hart gesottener Familienvater" ein Geiseldrama beenden muss. Nerven hat Willis also - und die wird er wohl brauchen.

Wenig Anklang fand auch "Fantasy Island" von Jeff Wadlow, der die Zuschauer auf eine Insel entführt, wo Träume wahr werden, offenbar leider auch Albträume. Einer der Rezensenten urteilte, die Geschichte fühle sich an, als ob jemand wahllos ein halbes Dutzend Drehbücher über das Eiland verteilt hat. Wenn Verbrechen gegen die Kinokultur geahndet würden, so ein weiterer Kritiker, müsse der Stab zur Verantwortung gezogen worden. Am 24. April ist dazu Gelegenheit, dann werden die Goldenen Himbeeren ihre unwilligen neuen Besitzer finden.