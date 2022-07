"Schlecht für die Augen": Russland in dramatischer Papierkrise

Nach außen behauptet der Kreml stolz, die russische Wirtschaft sei von den Sanktionen bisher wenig betroffen, es stünden ja Lieferanten aus aller Welt ersatzweise zur Verfügung. Doch tatsächlich wird die Krise immer schlimmer, mit teils skurrilen Begleiterscheinungen. So behauptete Oleg Bocharow (54), der stellvertretende Minister für Industrie und Handel, weißes Papier sei "gesundheitsschädlich", braunes und graues dagegen sehr viel besser für die Augen und obendrein "umweltfreundlich". Daher hätten sich die russischen Hersteller entsprechend umorientiert. Tatsächlich fehlen allerdings Bleichmittel aus Finnland, so dass den Papierfabriken gar nichts anderes übrig bleibt, als auf rein weiße Produkte zu verzichten.

"Allenfalls eine Unannehmlichkeit"

Die Ironie dabei: auf dem russischen Markt hatten es gerade die "naturbelassenen" Papiere bisher viel schwerer als im Westen, wo ein gewisses Umweltbewusstsein dafür sorgte, dass sich die Konsumenten an Recycling-Sorten gewöhnt haben. Erste Erfahrungen mit ungebleichten Qualitäten aus russischer Produktion zeigten angeblich, dass sich das Papier bei höherer Luftfeuchtigkeit schnell wellte.

Oppositionelle Medien machten sich bereits lustig über die Propaganda-Äußerung von Bocharow, zumal er ja gar nicht gesagt habe, welche konkreten Gesundheitsgefahren von weißem, "reflektierendem" Papier ausgingen: "Natürlich ist es durchaus möglich, dass einige Leute aus irgendeinem Grund lieber von nicht-weißem Papier lesen. Wenn sie jedoch vom weißen Blatt lesen müssen, ist dies allenfalls eine Unannehmlichkeit und keine Krankheitsursache."

Etiketten sollen kleiner werden

Um überhaupt noch Papier zu haben, stellten die wenigen russischen Fabriken auf Bastelqualitäten um, also cremefarbene Blätter. Der Preis für weißes Papier verfünffachte sich Medienberichten zufolge. Auch Beamte müssen sich inzwischen mit ungebleichten Produkten bescheiden, die allerdings so manchen Kopierer außer Gefecht setzen.

Das Problem ist so brisant, dass die stellvertretende Ministerpräsidentin Victoria Abramchenko die Ministerien aufforderte, nach Möglichkeiten zu suchen, die Angaben auf Produkten deutlich zu reduzieren, um die Etiketten verkleinern zu können. Bis zum 22. Juli sollen die zuständigen Beamten dazu Bericht erstatten. Brauer verzichten schon jetzt auf die Papiermanschetten um Flaschenhälse. Die Realsatire ist nicht weit: Das Herstellungs- und Mindesthaltbarkeitsdatum würden natürlich nicht eingespart, hieß es. Vor allem der Lieferstopp des schwedischen Konzerns Tetra Pak seit Juni macht der russischen Lebensmittelindustrie schwer zu schaffen.

Verleger von Kinderbüchern beklagen Farben-Knappheit

Auch der Mangel an Druckfarben ist dramatisch. Es gibt in ganz Russland keinen einzigen nennenswerten Hersteller. Da bis zum 7. Juli Farben aus der EU eingeführt werden konnten, haben die Druckereien angeblich einen Vorrat für "zwei bis fünf Monate" angelegt und wollen sich danach im Nahen Osten nach Ersatz umsehen, wie es im Wirtschaftsblatt RBC heißt.

Vor allem die Verleger von bunten, illustrierten Kinderbüchern zittern vor der näheren Zukunft. Olga Kiselewa, Leiterin der Redaktionsgruppe des Verlagshauses "MIF", verwies in einer Stellungnahme auf den schrumpfenden Bestand an Produkten des weltgrößten Farbenherstellers Pantone. Die Verlage leiden auch unter dem aktuen Mangel an gestrichenen Papieren in Druckqualität, die allesamt importiert werden müssen. Experten rechnen mit weiteren Kostensteigerungen von rund dreißig Prozent, nachdem Bücher wegen der explodierenden Herstellungskosten schon rund 15 Prozent teurer geworden sind.

"Optimismus am Rande des Wahnsinns"

Zu den weiteren Problemen der Buchverlegern gehören die veränderten Zahlungsbedingungen, viele Papierproduzenten und Druckereien bestehen auf Vorkasse, ohne freilich die Vertragserfüllung garantieren zu können. Druckereien beklagen Leasingverträge mit den Produzenten der aus dem Westen importierten Maschinen, die mangels Ersatzteilen nicht mehr gewartet werden können. Gleichwohl werden die Raten fällig. Es fehle an allem: An Farben und Laminierungen, aber auch an Klebstoffen für die Bindung.

Der Digitaldruckmarkt sei in Russland aufgeteilt auf die großen Vier: Xerox, HP, Ricoh und Konica Minolta: "Keiner von ihnen hatte jemals Fabriken in Russland, hier gibt es nichts, worüber man sich freuen kann", sagte ein Informant dem "Tinkoff-Journal". Zu erwarten, dass in Russland demnächst ein Werk entsteht, dass defekte Drucker-Trommeln reparieren könne, sei "Optimismus am Rande des Wahnsinns". Daher bliebe nur der Ausweg, über findige Geschäftsleute Ersatzteile vom grauen Markt zu importieren.

"Wir gewöhnen uns gerade an neue Realität"

Verleger hoffen darauf, dass Bücher demnächst ganz von der Mehrwertsteuer befreit werden, bisher gilt für ausgewählte Titel ein verringerter Satz von zehn Prozent. Sie verweisen außerdem darauf, dass künftig wohl deutlich weniger ausländische Illustratoren beschäftigt werden bzw. Lizenzen für im Ausland erstellte Cover möglich sind. Am meisten Probleme haben die Verleger jedoch mit der russischen Zensur, die nicht nur "Fälschungen" über die Armee unter Strafe stellt, sondern auch "LGBT"-Propaganda.

"Wir gewöhnen uns gerade an die neue Realität", sagte Verlegerin Darina Jakunina der russischen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins "Forbes": "Es ist immer noch schwer zu verstehen, wie alle Anforderungen der russischen Gesetzgebung erfüllt werden können, während die Relevanz und Dringlichkeit der behandelten Themen gewahrt bleiben soll. Wir wollten wirklich über die wichtigsten Werte unserer Zeit und über brennende Probleme sprechen. Wir werden nach solchen Büchern forschen und weiter suchen, aber mit Blick auf die neue russische Realität. Ich hoffe, wir können ein Gleichgewicht finden."

"In einem kulturellen Vakuum gefangen"

Kollegin Irina Balkchonowa gab zu bedenken, dass jedes relevante Thema, das auf Druck der Zensur vermieden werden muss, besonders jugendlichen Lesern schadet: "Natürlich wird jede Zensur, jede bewusste Vermeidung von Themen, die für die jüngere Generation wichtig sind, die Anpassungsfähigkeit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen gefährden. Man darf die Rolle eines Buches bei der Persönlichkeitsbildung nicht unterschätzen. Gerade heute, wo immer weniger junge Menschen dem Fernsehen vertrauen. Es besteht die Gefahr, in einem kulturellen Vakuum gefangen zu sein."