Schlau schmökern: Das sind unsere sechs besten Sachbücher 2020

Valerie Hansen: "Das Jahr 1000. Als die Globalisierung begann"

Die Globalisierung ist kein Kennzeichen der Moderne. Es gibt sie bereits seit 1.000 Jahren. Valerie Hansen, Historikerin an der Universität Yale, erzählt in ihrem Buch vom Zusammenwachsen der Welt an der Wende vom zehnten zum elften Jahrhundert. Sie folgt etwa den Wikingern auf der Überfahrt nach Amerika und erzählt von den damaligen Metropolen und Handelsrouten im Maya-Reich, ebenso von denen in Asien und Afrika. Zugleich entwirft Valerie Hansen ein Bild der verschiedenen Weltregionen um das Jahr 1000. Ein wichtiger und ungemein spannender Blick zurück, sehr anschaulich geschrieben.

Empfehlung von Niels Beintker

Valerie Hansen, Das Jahr 1000. Als die Globalisierung begann, übersetzt von Anna Leube und Wolf-Heinrich Leube, C.H. Beck, 393 Seiten, 28 Euro.