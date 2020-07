Schlagzeuger der Beatles Ringo Starr wird 80

Vor fünf Jahren bekam auch Ringo Starr endlich einen eigenen Ehrenplatz in der Rock and Roll Hall of Fame, natürlich als Letzter der Beatles. Als Schlagzeuger stand immer ein bisschen im Schatten der anderen. Heute wird der Ex-Beatle 80 Jahre alt.

Paul McCartney: Mit Ringo Starr beginnen die Beatles

In seiner Laudatio auf Ringo vor fünf Jahren in Cleveland erinnerte Paul McCartney an den Moment, als Ringo 1962 in Hamburg zu den Beatles kam:

"Eines Nachts war unser damaliger Schlagzeuger Pete Best nicht da. Ringo sprang für ihn ein und spielte los. Ich guckte John an, und dann George: Und unser Gesichtsausdruck sagte: Das ist es! Dieser Moment – das war der wirkliche Anfang der Beatles." Paul McCartney

Arbeitsaufteilung bei den Beatles

Ringo Starr trommelte und sorgte für gute Stimmung, die anderen schrieben die Songs und arbeiteten sich aneinander ab. Nur einmal ging ihm das auf die Nerven. Während der Produktion des Weißen Albums. Da flüchtete er nach Sardinien auf die Yacht von Peter Sellers.

Beatles-Song aus Ringos Feder: "Octopus's Garden"

Der Skipper erzählte ihm dort von Tintenfischen, die auf dem Meeresboden liegen und sich einen Garten bauen. Ausnahmsweise schrieb Ringo danach einen Song: "Octopus's Garden".

Als Ringo vom Sardinien-Trip zurück kam, hatten sie sein Schlagzeug mit Blumen geschmückt. Und er machte, das, was er immer tat – er trommelte. Die anderen überredeten ihn, für das Weiße Album auch mal ein Solo zu trommeln. Eine Ausnahme. Ringo hasste Solos.