Schlagzeug-Genie und Popstar – Phil Collins wird 70

Schlagzeuger oder Schauspieler?

Als Phil Collins mit fünf ein Kinderschlagzeug unter Weihnachtsbaum vorfand, war bald klar: Der Junge hat Talent. Ständig trommelte er zur Musik im Radio oder im Fernsehen. Das Kinderschlagzeug wurde bald durch ein richtiges Drumset ersetzt. Aber Collins interessierte sich auch für Schauspielerei, schloß eine abgeschlossene Ausbildung an einer Schauspielschule ab, und war in dem Beatles-Film „A Hard Days Night“ als Statist zu sehen. Während einer ersten größeren Filmrolle zerstritt er sich aber mit dem Regisseur und beschloss daraufhin, sich lieber der Musik zu widmen. 18 war er, als er mit der Band "Flaming Youth" seine ersten Studioaufnahmen machte. Das Weltraum-Konzeptalbum „Ark 2“ war von der Mondlandung der Amerikaner inspiriert. Die Band löste sich nach einigen Auftritten aber bald wieder auf.

Vom Prog-Rock zum Mainstream-Pop

Im Sommer 1970 reagierte Collins auf die Zeitungsanzeige einer Band, die einen Schlagzeuger „mit einem Gespür für akustische Musik“ suchte. Die Band hieß Genesis, Collins wurde im August 1970 ihr Schlagzeuger, und die akustische Musik erwies sich als musikalisch anspruchsvoller Bombast-Rock. Collins' Schlagzeugparts auf den frühen Genesis-Alben werden von Experten wegen ihrer rhythmischen Finesse und Komplexität hoch geschätzt. Als Sänger Peter Gabriel nach dem bis dato erfolgreichsten Genesis-Album „The Lamb Lies Down On Broadway“ die Band verließ, um sich „mehr seiner Familie zu widmen“ (aber auch, um seine Solo-Karriere voranzutreiben), sollte sich Collins' Rolle in der Band grundlegend wandeln. 400 Bewerber um den vakanten Sängerposten gab es, keiner genügte den hohen Ansprüchen der Bandmitglieder. Aber hatte nicht Phil Collins immer mal wieder - und immer sehr gut! - backing vocals gesungen? Der Schlagzeuger avancierte zum Frontmann und leitete einen zunächst schleichenden, aber langfristig recht drastischen Stilwandel bei Genesis ein.

Der Prog-Rock der 70er wich allmählich einer deutlichen Mainstream-Orientierung, mit „Invisible Touch“, „Land of Confusion“ oder „I Can't Dance“ hatte die Band plötzlich sogar Single-Hits.

Erfolg liegt in der Luft

Phil Collins, das muss an dieser Stelle gesagt werden, ist ein Workaholic – einer, der sich nie auf seinen Lorbeeren ausruht und immer noch einen weiteren Nebenjob annimmt. Weil er bei den Live-Auftritten von Genesis nicht mehr hinterm Schlagzeug sitzen konnte, tobte er sich ab 1975 bei der Jazzrock-Band „Brand X“ aus. Und weil Genesis zwischendurch immer mal wieder Arbeitspausen einlegte, verarbeitete Collins das Scheitern seiner ersten Ehe in Songs, die er 1981 als Soloalbum veröffentlichte – mit durchschlagendem Erfolg. In sechs Ländern, auch in seiner Heimat Großbritannien, landete „Face Value“ auf Platz 1 der Albumcharts, und die erste ausgekoppelte Single „In The Air Tonight“ wurde ein Welthit. Ein gutes Dutzend weitere sollte Folgen, denn Phil Collins war der erfolgreichste Sänger im Mainstream-Pop der 80er und auch noch der 90er Jahre. Der perfekt produzierte, weichgespülte Collins-Sound, das etwas angeraute Timbre seiner Stimme und die immens einprägsamen Melodien waren omnipräsent auf allen Radiowellen und spalteten Musikliebhaber in zwei Lager: Die einen zollten der perfekten Produktion ihren Respekt, andere fanden die Musik viel zu seicht, und die oft wolkigen Texte ziemlich inhaltsleer. Collins selbst befand im Nachhinein, in den 80ern seien seine Songs „vielleicht etwas zu oft im Radio gespielt worden“.

Noch nicht tot, aber auch nicht quicklebendig

Mitte der 90er Jahre wurde Collins die Doppelbelastung durch Solo- und Bandkarriere zuviel. 1996 gab er seinen Ausstieg bei Genesis bekannt, startete aber gleichzeitig neue Projekte: Bei der „Phil Collins Big Band“ saß er mal wieder hinterm Schlagzeug und ließ eigene Kompositionen in knackigen Jazzarrangements spielen. Und er komponierte alle Songs für den Soundtrack zum Disney-Film „Tarzan“. 2002 erschien dann mit „Testify“ sein bisher letztes Soloalbum mit eigenem Material. Die Kritiken waren allerdings vernichtend - „vor allem langweilig“ war noch eine der harmloseren Formulierungen – und die Verkäufe waren mau. Danach ließ Collins es ruhiger angehen, ging 2007 mit den Kollegen Tony Banks und Mike Rutherford auf Genesis-Reunion-Tournee und schrieb an seiner Autobiographie. „Not Dead Yet“ kam 2016 in die Buchläden - der selbstironische Titel bezieht sich darauf, dass Collins in den letzten Jahren allerlei gesundheitliche Probleme hatte, nicht zuletzt wegen seines jahrelangen Alkoholkonsums. Er selbst sagt dazu: „Ich habe nie während der Arbeit getrunken, aber danach umso mehr.“ Collins hat inzwischen Altersdiabetes, hatte aufgrund einer Virusinfektion sogar eine Zeit lang Hörprobleme, und kann nach einer Halswirbeloperation wegen Taubheit in den Händen nicht mehr Schlagzeug spielen. Weil inzwischen auch seine Beine nicht mehr richtig wollen, geht er seit einiger Zeit am Stock. Die Konzerte seiner „Not Dead Yet“ - Tour 2017 musste er bereits im Sitzen absolvieren. 2020 war eigentlich noch einmal eine Genesis-Welttournee geplant – die wurde wegen der Corona-Pandemie auf Herbst 2021 verschoben. Am Schlagzeug wird dann Phil's Sohn Nicholas sitzen, und Phil Collins selbst wird sich aufs Singen beschränken, denn seine Stimme klingt noch wie früher. Wir wünschen ihm, dass das noch lange so bleibt.