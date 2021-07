Schlagersänger Bill Ramsey ist tot

Wer den Namen Bill Ramsey hört, hat sogleich Hits wie die "Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe", "Souvenirs", das "Pigalle" oder an "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett" im Ohr. Mit 90 Jahren ist der Sänger am Freitag in seiner Wahlheimat Hamburg gestorben. Das teilte seine Plattenfirma Bear Family Records "in liebevoller Erinnerung an einen tollen Menschen und großartigen Musiker" mit.

Ramsey war der US-deutsche Star der Zeit des Wirtschaftswunders und darüber hinaus. Obwohl er mehr als sein halbes Leben in Deutschland verbrachte, legte Ramsey nie seinen charmanten US-Dialekt ab. Geboren wurde er am 17. April 1931 in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio. Mit der Musik kam Ramsey in seiner damals vor allem für Bluesproduktionen bekannten Heimatstadt in Berührung. Ramsey wurde von der US-Armee eingezogen und kam 1952 als junger GI nach Frankfurt am Main. Dort konnte er sich bald beim US-Militärsender AFN als Chefproduzent ganz der Musik widmen. Mit deutschsprachigen Schlagern wurde er ab dem Ende der 50er Jahre deutschlandweit bekannt.

2019 Tätigkeit als Moderator beendet

Mit seiner vierten Frau Petra lebte Ramsey bis zuletzt in Hamburg. Sein letztes Konzert hatte Ramsey 2018 gegeben, 2019 beendete er seine Tätigkeit als Moderator der Sendung "Swingtime" im Hessischen Rundfunk. Seitdem lebte er zurückgezogen. Nun ist er mit 90 Jahren gestorben.