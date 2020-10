"Schlaf" – ein Psycho-Thriller aus der deutschen Provinz

Wie kommt der Ort aus meinen Träumen in die Anzeige aus einem Bordmagazin? Das fragt Marlene ihre Tochter Mona. Der Ort ihrer Träume ist ein riesiges, altmodisches Hotel in der deutschen Provinz. Und die Träume: Albträume. Düstere Märchen-Motive – Wildschweine, Selbstmörder, Wälder – bevölkern Marlenes Nächte nun schon seit Jahren, sie lassen ihren Atem stocken und sie solange schreien, bis Mona, die Tochter, zur Mutter ins Bett gekrochen kommt, sie beruhigt und langsam wieder in die Realität zurückholt.

Seit Jahren plagen Albträume die Mutter

Die Rollen haben sich längst verkehrt, Mona muss stark sein, sie muss ihre offensichtlich traumatisierte Mutter davor bewahren, völlig verrückt zu werden. Aber was entgegnet man, wenn der Ort aus den Alpträumen wirklich existiert? Und warum sollte man nicht den Verstand verlieren, wenn in den Träumen mehr Wahrheit steckt als in der Wirklichkeit?

Marlene jedenfalls folgt nicht dem Realitätssinn der Tochter, sondern ihren nächtlichen Fantasien: Sie fährt in die Provinz und betritt das Hotel, das ihr den Schlaf raubt. Vielleicht, das immerhin hofft sie, wacht sie hier endlich aus dem schlafwandlerischen Leben auf. Aber das Gegenteil geschieht: Marlene fällt in eine Schockstarre, verkrampft am ganzen Körper, ist unfähig, sich zu bewegen, zu sprechen, und gibt die Suche nach Traum und Trauma damit – unausgesprochen – an die Tochter weiter: "Was kann der Mutter ihre Lebenskraft rauben?", fragt sich Mona. Sie geht selbst in das Hotel und sucht bei den Besitzern nach Antworten.