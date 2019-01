Filmmusik wiederentdecken - Schindlers Liste neu im Kino

Der Soundtrack zu Schindlers Liste - keine Heldenmusik

Sie erklingt im Film nach ungefähr einer Viertelstunde zum ersten Mal. Legt sich wie aus der Ferne über die Schwarz-Weiß-Bilder. Vorher ist im Film nur Musik zu hören, die sich aus der Szene erklärt, Schlager und Tango in einem Nachtclub zum Beispiel. Überhaupt wird Musik sehr sparsam verwendet, was ihre Wirkung nur umso eindringlicher macht. Und obwohl sich Liam Neeson als Oskar Schindler auf seinem Weg vom Kriegsprofiteur zum Judenretter immer mehr in einen klassischen Hollywood-Helden verwandelt, warten wir auf den heroischen Orchestereinsatz vergeblich. Zum Glück. So bleibt die Gewalt, der Schrecken, das Unfassbare das Eindrücklichste am Film. Was auch viele der Skeptiker versöhnt.

Außerhalb des Films hat John Williams' eingängige Titelmelodie eine Karriere im Rampenlicht gemacht. Geiger Itzhak Perlman wird bei jedem Konzertengagement gefragt, ob er nicht auch die Schindler-Musik spielen könne. Viele der berühmten Geigen-Solisten haben das Thema in eigenen Versionen eingespielt, darunter Daniel Hope und Nicola Benedetti. Als klingende Botschaft: "Wir dürfen niemals vergessen!" taugt der omnipräsente Geigenhit wohl trotzdem eher nicht, fehlen doch die schmerzhaften Bilder.