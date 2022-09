Schießtraining statt Tolstoi: Ukraine überarbeitet Lehrpläne

Am 1. September begann das neue Schuljahr in der Ukraine – doch die Schüler und Schülerinnen lernen zum Teil aus neuen Lehrbüchern und anhand veränderter Lehrpläne. Denn für das neue Schuljahr, so schreibt Juri Konkewitsch in der taz, hat die ukrainische Regierung ihre Lehrpläne radikal verändert. Das betrifft vor allem die Bereiche Geschichte, Literatur und den Russisch-Unterricht, aber auch Sicherheitsunterweisungen, Grundlagen der Kriegsführung und Schießübungen.

Goethe und Heine statt Tolstoi und Tschechow

In der Literatur wurden russische Schriftsteller ausgesiebt: Werke von Anton Tschechow, Iwan Bunin, Fjodor Dostojewski, Lew Tolstoi, Alexander Blok, Wladimir Majakowski, Boris Pasternak und Anna Achmatowa sind aus dem Pflichtprogramm gestrichen. Stattdessen wurden mehr europäische, US-amerikanische und asiatische Schrift­stel­le­r in den Lehrplan aufgenommen, wie Pierre de Ronsard, Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine und Adam Mickiewicz.

Andere russische Schriftsteller, wie etwa der Dichter Nikolai Gogol bleiben Teil des Lehrplans. Grundlage dafür sind Kriterien zur Bestimmung "harmloser" Schriftsteller, die auf Russisch geschrieben haben: Ihre Arbeit, so hat es das Ministerium für Bildung und Wissenschaft festgelegt, muss einen engen Bezug zur Ukraine haben, sie müssen entweder in der Ukraine geboren sein oder lange dort gelebt haben oder in ihren Werken ukrainische Themen reflektieren.

Russisch-Unterricht unerwünscht

Auch der Russisch-Unterricht wird stark eingeschränkt. So hat das Kiewer Bildungsministerium bekannt gegeben, dass die Schü­ler und Schülerin­nen in den Schulen der Hauptstadt kein Russisch mehr lernen, auch nicht optional, und dass auch andere Fächer nicht mehr auf Russisch unterrichtet werden.

Ein offizielles landesweites Verbot gibt es allerdings nicht. Inwiefern außerhalb von Kiew noch zumindest die optionale Möglichkeit besteht, Russisch zu lernen, hängt von der jeweiligen Schule ab. Das dürfte insbesondere für in der Ukraine lebende ethnische Rus­sen eine entscheidende Frage sein.

Schießübungen und Sicherheitstraining

Auch auf anderen Gebieten setzt der Lehrplan neue Akzente: So lernen bereits Grundschüler mehr über Sicherheit, bekommen Grundlagen über Fliegeralarm und Notfallschutz vermittelt. Juri Konkewitsch zufolge wird ihnen beigebracht, welche Alarmsignale es gibt, wie sie einen sicheren Schutzraum einrichten, wie sie mit Panik umgehen, und sogar, wie sie mit explosiven Gegenständen umgehen und wie sie sich im Falle eines Beschusses verhalten und Erste Hilfe leisten.

Ältere Schüler und Schülerinnen lernen ab sofort über den Krieg, der 2014 begann und für den der Terminus "russisch-ukrainischer Krieg" eingeführt wurde. Ihnen werden auch Konzepte wie etwa "Russische Welt" und "Raschismus" ("Russischer Faschismus") beigebracht. Auch das ukrainische Militär und die Prinzipien moderner Kriegsführung sind ab sofort Schulstoff – bis hin zu Schießübungen.

Neue Akzente im Geschichtsunterricht

Im Geschichtsunterricht lernen junge Ukrainer und Ukrainerinnen zum ersten Mal seit der Wiederherstellung der ukrainischen Unabhängigkeit 1991, dass die Sowjetunion "ein imperialistischer Staat" gewesen sei. Besonderes Augenmerk wird ab sofort auf den ukrainischen Widerstand gegen das repressive Vorgehen der Sowjetunion gegenüber Ukrainern gelegt.

So ist etwa die Hungerkatastrophe Holomodor 1932/33 nach wie vorher Unterrichtsgegenstand, aber jetzt auch der Widerstand dagegen – etwa die Aktionen der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA).

Reaktion auf russische Umtriebe in eroberten Gebieten

Diese Änderungen sind auch eine Reaktion auf das Verhalten der russischen Besatzer in den eroberten Gebieten. Denn laut Juri Konkewitsch gehörte es oft zu einer ihrer ersten Handlungen, ukrainische Lehrbücher zu vernichten und durch ihre eigenen zu ersetzen. Die Russen hätten darüber hinaus auch in Schulbibliotheken Bücher vernichtet, die nicht mit den Grundsätzen der Kreml-Propaganda übereinstimmten.