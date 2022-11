> Kultur > Schießerei in Houston: Migos-Rapper Takeoff ist tot

Mit nur 28 Jahren ist US-Rapper Takeoff in der Nacht auf Dienstag gestorben. Das Mitglied des erfolgreichen HipHop-Trios Migos ist bei einer Schießerei in einem Club in Houston ums Leben gekommen.