Scheitern als Chance: Mónica Calles "Kartografie" in Duisburg

Doch um Ballett-Virtuosität geht´s hier natürlich nicht: Choreographin Mónica Calle ist in Lissabon eine Art Sozialarbeiterin, hat ihre Bühnen am Rande der Gesellschaft, in schäbigen Vierteln, die wegen Prostitution verrufen sind. Dort will Calle nicht isolierte Hochkultur machen, sondern mit den Anwohnern ins künstlerische Gespräch kommen, sie anspornen, beleben, ermutigen. Das ist alles löblich und wurde bei den Wiener Festwochen auch eifrig beklatscht und teilweise gut besprochen, doch wie sagte mal der Komponist Heiner Goebbels? Künstler müssen das Publikum nicht an allen ihren Experimenten beteiligen. Gut zwei Stunden zieht sich der Abend hin, drei Mal wird der "Bolero" getanzt, dazwischen gibt´s Versuche mit Beethoven. Das nervt gewaltig, so sehr den Mitwirkenden zu gönnen ist, dass sie ihren Mut, ihren Stolz, ihr Selbstbewusstsein zeigen können.

Der Körper als Politik

Doch gut gemeint ist bekanntlich nicht automatisch gut gemacht. Warum die Frauen unbedingt nackt sein müssen, erschließt sich selbst nach der Lektüre des Programmhefts nicht so recht: Angeblich soll weder ihre Verletztlichkeit demonstriert werden, noch ihre Schutzlosigkeit und Intimität, und provokant soll es auch nicht sein. Stattdessen ist von "Analyse" die Rede, vom Körper als Politik: Nackte Menschen sind sozial und kulturell zunächst schwer oder gar nicht einzuordnen, entziehen sich jeder Hierarchie. Das mag ja alles sein, nur macht das diese Produktion weder interessanter, noch kurzweiliger. Eher sieht das Ganze zeitweise aus wie eine Arbeit von Modefotograf Helmut Newton, der bekanntlich ein Faible hatte für unterkühlte, abweisende, hochgewachsene , sehr schlanke Modelle.