"Scheißdreck" - Helge Schneider zu kultureller Aneignung

Eigentlich war Helge Schneider am Dienstagabend als netter Rausschmeißer für eine thematisch eher ernst besetzte Ausgabe des ARD-Mittwochabendtalks "Maischberger" eingeladen. Nachdem sich Gerhart Baum und Sarah Wagenknecht wie üblich nicht einig über das Für und Wider von Waffenlieferungen an die Ukraine geworden waren, durfte Schneider mit ein paar Anekdoten aus seinem Leben die Stimmung auflockern. Daneben sollte er auch das aktuelle Politik- und Debattengeschehen reflektieren, wobei sich Schneider eher reserviert gab: "Politik interessiert mich schon, aber irgendwie nicht, ist ja so viel Parteipolitik." Wovon er keine Ahnung habe, darüber spreche er auch nicht.

Jazzverbot für Weiße? "Eigentlich habe ich sowas noch nie gehört"

Moderatorin Maischberger beschloss daher, ihn zu einer Debatte zu befragen, die "die Künstler betrifft" und zwar zur Diskussion, "dass ein weißer Musiker kein Jazz und kein Reggae spielen soll, weil das kulturelle Aneignung ist". Dazu müsse es von seiner Seite "ja wohl eine Position zu geben", sagte Maischberger leicht ungeduldig.

Wer aktuell ein Jazzverbot für Weiße fordert, blieb sie in ihrer Frage schuldig. Offensichtlich spielte sie dabei aber auf die Diskussion um kulturelle Aneignung an, die sich mit Fragen der kulturellen Ausbeutung von Minderheiten durch dominante, mächtigere Gruppen auseinandersetzt.

Helge Schneider: Musik ist Ergebnis von Vermischungen

Schneider wirkte auch bei diesem Thema zunächst eher unmotiviert und sagte: "Meine Position ist so: Eigentlich habe ich sowas noch nie gehört." Er habe allerdings schon das Gefühl, dass derzeit viele Leute "irgendwelche Regeln" erfänden, was man "noch machen" dürfe "und so weiter". Musik sei seit jeher durch "Vermischungen" und "Wanderungen" entstanden. Irgendwann habe jemand für Bach "eine Orgel gebaut", in Afrika hingegen "spielt man Trommel".

Musik sei für ihn ein "Überwesen", er als Musiker sei lediglich die ausführende Kraft. "Ich mache die Musik, die ich fühle", sagte Schneider, und dann: "Wenn jemand anderes sagt: 'Das ist kulturelle Aneignung' - das interessiert mich 'nen Scheißdreck."