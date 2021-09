"Schein und Sein" in Niederbayern am Tag des offenen Denkmals

Kirchen, Schlösser und Burgen, archäologische Stätten oder historische Industriebauten - am Sonntag öffnen im Rahmen des bundesweiten Tags des offenen Denkmals in Niederbayern eine Vielzahl von Denkmalen ihre Pforten für Besucherinnen und Besucher. Viele davon sind der Öffentlichkeit ansonsten nur in beschränktem Maße oder gar nicht zugänglich. Auch in diesem Jahr gibt es ein sogenanntes "hybrides Angebot": Neben Führungen und Live-Veranstaltungen gibt es zum Beispiel virtuelle Events, 3D-Rundgänge und Online-Filmvorführungen.

Befreiungshalle Kelheim

Die Bayerische Schlösserverwaltung lädt am Tag des offenen Denkmals zum Familientag der Befreiungshalle Kelheim ein. Getreu dem Motto "Schein und Sein", dreht sich alles um die Architektur des Bauwerks. Dabei ist die Befreiungshalle keineswegs das erste Bauwerk, das an dieser Stelle errichtet wurde. Vor rund 2.000 Jahren soll dort eine keltische Befestigungsanlage gestanden haben.

Kinder und Erwachsene sind am Aktionstag dazu eingeladen mehr über das Leben der Kelten zu lernen. Die Kinder können an mehreren Ständen zum Beispiel keltischen Schmuck basteln. Um 11 und 13 Uhr werden dann Führungen angeboten.

UNESCO-Welterbe Donaulimes

Auch das neue UNESCO-Welterbe Donaulimes ist in diesem Jahr mit dabei. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege lädt in Neustadt an der Donau im Kreis Kelheim zu einer Wanderung auf den Spuren der Römer ein. Die Rundwanderung dauert knapp zwei Stunden und führt entlang der Donau zum Weinberg, wo sich ein römisches Heiligtum versteckt. Von dort aus geht es am römischen Legionslager im Unterfeld vorbei zurück zum Ausgangspunkt. Teilnehmende werden gebeten festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung mitzubringen.

Veste Oberhaus in Passau

Die über 800 Jahre alte Veste Oberhaus über der Stadt Passau zählt zu den größten erhaltenen Burganlagen Europas. Eine Führung durch die Außenanlagen der Burg stellt architektonische Merkmale und handwerkliche Techniken in den Mittelpunkt, die bei der Ausgestaltung der Burganlage zur fürstlichen Residenz angewandt wurden. Welche Techniken verbergen sich hinter den Fassaden und Materialen? Damit steht die Veste Oberhaus ganz im Zeichen des diesjährigen Mottos des Tags des offenen Denkmals.

Sakrale Klänge in Hunderdorf

Sakrale Klänge erwarten die Besucherinnen und Besucher der St. Edigna Kirche in Hunderdorf im Landkreis Straubing-Bogen. Neben einem Orgelkonzert von Stefan Seyfried auf der 2017 restaurierten Barockorgel gibt es außerdem eine Orgel-Führung. Die restaurierte Barockorgel ist ein Förderprojekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Bauzunfthaus in Landshut

Das historische Brunnenhaus in Landshut, das heute den gemeinnützigen Verein Bauzunfthaus beheimatet, wurde bereits vor Ende des 16. Jahrhunderts errichtet. Der dazugehörige Wasserturm, ursprünglich ein Wehrturm, ist noch älter und geht mit seinem Bau auf die Stadtmauererweiterung Mitte des 13. Jahrhunderts zurück. Bis 1898 war das ehemalige Brunnenhaus die Verteilerstation für die Wasserversorgung der Stadt Landshut.

Besucherinnen und Besucher finden darin heute die Schmiede- und eine Schusterwerkstatt des Vereins Bauzunfthaus. Eine Architektin und ein Restaurator führen am Aktionstag durch das Gebäude. Im Innenhof hat der Biergarten geöffnet, es gibt Frühschoppen, dazu Brotzeiten, Kaffee und Kuchen.

Alte Post in Triftern

Am Tag des offenen Denkmals werden im noch unrenovierten Hauptgebäude der Alten Post in Triftern im Landkreis Rottal-Inn bereits erste Ausstellungen gezeigt. Der Künstler Martin van Bracht zeigt im Rahmen der Verbundenausstellung "Landschaftsmalerei an Rott und Inn" Landschaftsfotografien. Van Bracht selbst führt durch die Ausstellung. Die Alte Post wurde 1795 als Gasthaus erbaut. Hinter dem Hauptgebäude liegt ein großer Stadel.

Seit 2020 laufen in der Alten Post Umbauarbeiten zur Einrichtung eines Hauses für zeitgenössische Kunst des in Triftern ansässigen Bildhauers Bernd Stöcker.

Am Sonntag wird Bernd Stöcker eine Führung durch die Stadel-Baustelle geben. Um 17 Uhr gibt es eine Filmvorführung: "Wirthaussterben" von Michael Bauer entstand im Auftrag des Hauses der bayerischen Geschichte in Regensburg.

Archäologiemuseum Kastenhof Landau

Zwar ist das Archäologiemuseum im Kastenhof Landau auch sonst geöffnet, am Tag des offenen Denkmals ist dafür der Eintritt frei und es wird ein Familienprogramm angeboten. Im Museum werden Originalfunde aus der Jungsteinzeit, anschauliche Installationen und Bilder ausgestellt. Außerdem gibt es viele Nachbildungen und Mitmach-Stationen. Es werden mehrere Führungen und Workshops angeboten, bei denen die Teilnehmenden selbst Papier schöpfen können oder sich einen Lederschlüsselanhänger fertigen können.

Kühlbrunnen in Dingolfing

Circa vier Meter unter der Erdoberfläche liegt die historische Wasserzisterne der Stadt Dingolfing. Bei einer Führung erhalten Besucherinnen und Besucher am Aktionstag einen exklusiven Einblick in die Gewölbe mit handgeschlagenen Ziegeln, die im Mittelalter der Wasserversorgung dienten. Außerdem gibt es einen Einblick in die sonst verschlossene Badstube und den Kühlbrunnen. Rund 20 Minuten dauern die Führungen, die zwischen 13 und 16 Uhr stattfinden. Teilnehmende sollten festes Schuhwerk und Taschenlampen zur Führung mitbringen. Ein Hinweis: Die Führung ist teilweise nur in gebückter Haltung möglich.

Gegebenenfalls Anmeldungen notwendig

Wegen Corona gilt für Besucherinnen und Besucher am Aktionstag für die Angebote vor Ort gegebenenfalls die 3G-Regel. Vereinzelt sind außerdem vorab Anmeldungen notwendig. Teilweise werden Eintrittsgebühren verlangt.

Das gesamte Angebot und alle weiteren Informationen gibt es auf der Website der Deutschen Gesellschaft Denkmalschutz.