"Schein und Sein" am Tag des offenen Denkmals in der Oberpfalz

Kirchen, Schlösser und Burgen, archäologische Stätten oder historische Industriebauten – am Sonntag öffnen im Rahmen des bundesweiten Tags des offenen Denkmals in der Oberpfalz eine Vielzahl von Denkmalen ihre Pforten für Besucherinnen und Besucher. Allein in Regensburg gibt es über 60 Veranstaltungen in mehr als 40 teilnehmenden Denkmalen. Viele davon sind der Öffentlichkeit ansonsten nur in beschränktem Maße oder gar nicht zugänglich. Auch in diesem Jahr gibt es ein hybrides Angebot. Neben Führungen und Live-Veranstaltungen gibt es zum Beispiel virtuelle Events, 3D-Rundgänge und Online-Filmvorführungen.

Außenanlage der Königlichen Villa in Regensburg

Normalerweise bleiben die Tore zum hinteren Teil der Parkanlage der Königlichen Villa von Maximilian II. in Regensburg verschlossen. Zum Tag des offenen Denkmals öffnen sich am Sonntag die Pforten. Besucherinnen und Besucher erhalten so einen völlig anderen Blickwinkel auf die Sommerresidenz des Vaters des späteren Märchenkönigs Ludwig I. Schnell wird klar: Der Platz, an dem die fürstliche Villa innerhalb von zwei Jahren aus dem Boden gestampft wurde, ist keineswegs zufällig gewählt. Königliche Erinnerungen, Familie und die Regensburger Geschichte und Geografie fließen im wahrsten Sinne des Wortes in dem Prunkbau zusammen. Die Innenbereiche der Villa bleiben am Sonntag coronabedingt geschlossen, bei der 30-minütigen Führung wird mit Schautafeln gearbeitet, die die wichtigsten Inneneindrücke schildern.

Regierung der Oberpfalz in Regensburg

Schiefe Gänge und Türen, die ins Nichts führen sowie versteckte oder wiederentdeckte Schmuckstücke – die Regierung der Oberpfalz erscheint nach außen als geschlossener Baukomplex, steckt aber innen voller Überraschungen. Der klassizistische Bau entstand Zug um Zug, die einzelnen Gebäudeteile erzählen unterschiedliche Geschichten – sogar die Römer haben ihre Spuren hinterlassen. Es werden Führungen angeboten, die Besucherinnen und Besuchern die wahre Geschichte der Oberpfälzer Regierung näherbringen.

Torhaus Hirschwald in Ensdorf

In Ensdorf im Landkreis Amberg-Sulzbach öffnet das Torhaus Hirschwald seine Pforten zum Tag des offenen Denkmals. Friedrich II. ließ es um 1530 errichten, während seiner Regentschaft als Landesherr der Oberen Pfalz. Das Torhaus war ursprünglich Teil einer Vierseitanlage mit Jagdschlösschen. Heute ist das Torhaus Hirschwald als letztes bauliches Zeugnis der Anlage des Pfalzgrafen erhalten.

Kalksandsteinwerk Roding

Alles rund um den sogenannten "weißen Ziegel" erfahren Besucherinnen und Besucher bei der Führung durch das Kalksandsteinwerk im Landkreis Cham. Errichtet wurde das Werk im Jahr 1909 kurz nach der Industrialisierung der Kalksandsteinproduktion. Der Kalksandstein wurde aus Sand, Kalk und Wasser gemischt, gepresst und unter Dampfdruck gehärtet. Fast hundert Jahre lang war das Rodinger Kalksandsteinwerk in Betrieb. Seit 2001 ist das Werk Industriedenkmal und steht mit seiner Geschichte beispielhaft für die gesamte Produktionsentwicklung der Kalksandsteinindustrie Deutschlands.

Schloss Guteneck

Fürstliche Führungen gibt es am Tag des offenen Denkmals am Schloss Guteneck im Landkreis Schwandorf. Ab 1576 war Schloss Guteneck 300 Jahre lang im Besitz der Freiherrn von Kreith und wurde in den darauffolgenden Jahrhunderten immer wieder an andere Adelsgeschlechter verkauft. 1961 erwarb Albrecht Graf Beissel von Gymnich das Schloss und verlieh dem Anwesen sein jetziges Erscheinungsbild. Neben den Führungen hinter die Schlossfassaden gibt es ein Rahmenprogramm mit Bewirtung und Blasmusik.

Katholische Pfarrkirche St. Johann in Velburg

Schein und Sein liegen gerade bei Kirchen manchmal auseinander. So zum Beispiel auch bei der Katholischen Pfarrkirche St. Johann in Velburg. Seinen heutigen Ausbau erhielt das Bauwerk mit seiner dreischiffigen Staffelhalle mit Steildach und Flankenturm erst über die Jahrhunderte. Ab 1932 wurde die St. Johann Kirche mehrmals restauriert, zuletzt 2015. Am Sonntag gibt es zum Tag des offenen Denkmals Führungen.

Ehemalige Simultankirche St. Nikolaus in Etzenricht

Zwischen 10 und 18 Uhr öffnet die ehemalige Simultankirche St. Nikolaus in Etzenricht im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ihre Pforten. Jahrhundertelang wurde die Kirche von Protestanten und Katholiken gemeinsam genutzt. So manche Geschichten ranken sich um diese Zeit, heißt es. Gebaut wurde die Kirche im 14. Jahrhundert vermutlich aus den Resten einer alten Burganlage. Ganz in diesem Sinne wurde die Nikolauskirche auch als sogenannte Wehrkirche mit Wallgraben und Ringmauer angelegt. Innen und Außen der Kirche haben sich seitdem verändert. Besucherinnen und Besucher können an einer Führung teilnehmen.

Gegebenenfalls Anmeldungen notwendig

Wegen Corona gilt für Besucherinnen und Besucher am Aktionstag für die Angebote vor Ort gegebenenfalls die 3G-Regel. Vereinzelt sind außerdem vorab Anmeldungen notwendig. Teilweise werden Eintrittsgebühren verlangt. Das gesamte Angebot und alle weiteren Informationen gibt es auf der Website der Deutschen Gesellschaft Denkmalschutz.