Schaut her! Regensburger Plakat-Aktion macht Kultur sichtbar

Momentan halte er sich mit Einzelunterricht über Wasser, gesteht Saxophonist Bertl Wenzl. Er spielte gestern bei der Pressekonferenz Kulturinventur, einer der Künstler, die sich beteiligen an der "Kulturinventur", der Solidaritätsaktion Regensburger Künstlerinnen und Künstler. Seit letzten November, dem Beginn des zweiten Lockdowns, gibt es sie. Eine Kabarettistin, ein Graphikdesigner und ein Fotograf kamen auf die Idee, im Rahmen des kulturellen Stillstandes Bilanz zu ziehen, Inventur zu machen: Wer sind wir, und wenn ja, wie viele, die am schlimmsten davon betroffen sind von dieser erzwungenen Versteinerung?

Eine Aktion mit Nachhaltigkeit

Die Kabarettistin Eva Karl Faltermeier erklärt die Entstehung der Regensburger Solidaritätsaktion so: "Die Idee gibt’s ja schon mehrfach in Deutschland, dass man die kulturell Schaffenden fotografiert oder auch Fotos einschicken lässt und sagt: ohne uns wird’s still, aber uns hat halt interessiert: Was steckt dahinter, was ist da für ein Vakuum ? Deshalb bearbeiten wir all das nach, machen Interviews, die dann in einem Magazin veröffentlicht werden sollen; wir wollen einen neuen Raum schaffen. Also, uns ist wichtig, dass wir nicht nur eine Plakataktion machen, sondern wir wollen nachhaltig etwas entwickeln für die Kulturschaffenden in Regensburg und Umgebung für die Stadtgesellschaft und das ganze Selbstverständnis der Szene." Und so hat Eva Karl Faltermeier eines Abends im November einfach mal auf den Tisch gehauen und gesagt: Ich bin nicht allein. Wer seid ihr da draußen? Zeigen wir uns, damit wir gesehen werden, draußen vor den Türen, auf Plakaten, an Litfaßsäulen.