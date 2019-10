Filmemacherin Maryam Zaree über ihren Film "Born in Evin"

Viel weiß Maryam Zaree am Anfang von "Born in Evin" nicht über das Gefängnis, in dem sie geboren wurde. Denn ihre Mutter, der 1985 die Flucht nach Deutschland gelang, will über diese Erfahrungen nicht sprechen. Also macht sich die Tochter auf den Weg und erfährt – meist von anderen Exil-Iranerinnen, die im Film zu Wort kommen – vieles über ein politisches Gefängnis in Zeiten des Ayatollah Chomeini im Iran. Dort wurden etwa 10.000 Menschen gefoltert und ermordet, schätzt Maryam Zaree – und weil diese Gräueltaten fast vergessen zu sein scheinen, war das ihre Motivation, "Born in Evin" zu drehen: "Der Grund, warum ich angefangen hab, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, beziehungsweise mir zu überlegen, dass ich mich dokumentarisch damit auseinandersetzen möchte, hat damit zu tun, dass es jetzt seit über 40 Jahren Straflosigkeit gibt“, erzählt Zaree. "Die Täter sind bis heute an der Macht, die Zeugenschaft der Überlebenden findet nur im privaten Bereich statt. Selbst die Objekte, die von den Ermordungen ihrer Freunde oder ihrer Verwandten erzählen – alles ist in den privaten Bereich abgeschoben worden. Und ich fand, dass es würdig ist, diesen Menschen ein Gesicht zu und einen Raum zu geben, sprechen zu können."

Kein Versuch einer Trauma-Bewältigung

Wir sind in "Born in Evin" auch auf der Reise. Maryam Zaree trifft diverse Opfer der iranischen Diktatur in verschiedenen europäischen Ländern. Die meisten Frauen erzählen erstmals öffentlich über ihre traumatischen Erfahrungen. Mit der Zeit verlässt der Film die persönliche Perspektive der Autorin, die am Anfang noch dominiert. Immer mehr wird aus ihr eine aufmerksame Zuhörerin: "Es war keine Selbst-Suche oder kein Versuch einer Trauma-Bewältigung mit filmischen Mitteln. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich finde, das gehört in den privaten Bereich. Der Film ist meine künstlerische und politische Auseinandersetzung mit dem Thema und nutzt eben das Persönliche als Zugang dazu."