Schauspielerin und Politikerin: Glenda Jackson ist tot

Sie zählte zu den Grandes Dames des britischen Schauspieladels, auf Augenhöhe mit Helen Mirren, Judy Dench oder Vanessa Redgrave. Glenda Jackson begab sich jedoch auch in die "Niederungen" der Politik, legte ihre Schauspiel-Karriere zeitweilig sogar auf Eis, um – Jackson stammte selbst aus einer Arbeiter-Familie – für die Labour-Partei im britischen Unterhaus zu sitzen.

Von 1992 bis 2015 im britischen Parlament

1992 zog sie ins Parlament ein, fünf Mal wurde sie wiedergewählt – und machte sich dabei unter anderem als prominente Kritikerin Tony Blairs einen Namen, der Großbritannien an der Seite der USA in den zweiten Irak-Krieg führte. "Die Opfer werden wie immer Frauen, Kinder und ältere Menschen sein", prophezeite sie damals.

Ihr Ausscheiden im Jahr 2015 bedeutete ihr Comeback auf der Bühne. 2016 wurde sie im Londoner Old Vic Theatre als King Lear gefeiert – eine Frau in der wahrscheinlich größten Altersrolle, die Shakespeare zu bieten hat.

Glenda Jackson kehrte damit dorthin zurück, wo alles angefangen hatte: ins Theater. Nachdem sie früh die Schule abgebrochen hatte, um Schauspielerin zu werden, wurde sie Mitte der Sechziger vom britischen Theater-Erneuerer Peter Brook entdeckt. Unter seiner Leitung wurde sie Mitglied der Royal Shakespeare Company und spielte unter anderem in Peter Weiss' "Marat/Sade", das zu den Meilensteinen der Theatergeschichte im 20. Jahrhundert zählt.

Zweimal gewinnt Jackson den Oscar

In den Siebzigern verlagerte Jackson ihre Karriere dann in Richtung Film, gewann sowohl 1971 als auch 1974 den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Erst für ihre Darstellung der unabhängigen und fordernden Bildhauerin Gudrun Brangwen in "Liebende Frauen", dann für ihre Verkörperung einer Modedesignerin in der Liebeskomödie "Mann, bist du Klasse!". Dazu kommen noch eine weitere Nominierung für den Oscar, fünf Golden Globe-Nominierungen, ein Tony Award und zwei Emmys.

Im Rückblick wundere sie sich doch sehr, dass manche ihrer Film so erfolgreich wurden, während andere, die sie viel mehr geschätzt habe, kaum Publikum bekommen hätten, sagte Jackson noch letztes Jahr in einem Interview mit dem Guardian. Und fügte lakonisch hinzu: "Aber vielleicht zeigt das einfach meinen Mangel an Geschmack".

Jackson Nachfolger im Unterhaus bekundet sein Beileid

Wie ihr Agent mitteilte, ist Glenda Jackson am Donnerstag in ihrem Haus in London nach kurzer Krankheit verstorben. Sie wurde 87 Jahre alt. Ihr Nachfolger im Unterhaus, Tulip Siddiq, zeigte sich tief getroffen von der Todesnachricht. "Eine beeindruckende Politikerin, eine großartige Schauspielerin und eine sehr hilfreiche Mentorin für mich", twitterte er. Und fügte hinzu, der Londoner Wahlkreis Hampstead and Kilburn werde sie vermissen.