12.12.2020, 22:09 Uhr

Schauspielerin Paula Beer gewinnt Europäischen Filmpreis

In "Undine" spielt sie eine mysteriöse Frauenfigur in einem modernen Nixenmythos. Dafür bekommt Paula Beer nun einen Europäischen Filmpreis. Die 25-Jährige ist per Video zugeschaltet - und reagiert mit freudiger Überraschung.