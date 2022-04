Schauspielerin Nina Steils: Alles mit Erstaunen wahrnehmen

Aus dem Spätmittelalter der Jeanne D’Arc ist in Nikolas Darnstädts Inszenierung eine Fantasywelt geworden, bevölkert von Figuren, die in ihren langen Mänteln, Kaftanen und Kutten aussehen, als wären sie der Serie Game of Thrones entstiegen. Und Schillers heilige Jungfrau hat sich in eine Hexe verwandelt.

Vor allem aber ist diese Johanna von Orleans, wie Nina Steils sie spielt, ihren Mitmenschen ein Rätsel, unheimlich, weil sie einerseits so anders ist, andererseits in die anderen offenbar hineinzuschauen vermag: "Ich würde sagen, dass die wahnsinnig empathisch ist, und von jedem Menschen, der ihr begegnet, den Kern sieht und was diese Person auch an Schwächen hat. Und deswegen ist sie in dieser Welt auch sehr seltsam. Das Feingefühl, das sie hat, das ist ihre Wunderwaffe", so Steils über ihre Johanna von Orleans.

Vom Funkeln bis hin zum irrwitzigen Flackern

Nina Steils kennt beides: Johannas aufmerksames Interesse an ihrer Umwelt, aber auch die Ratlosigkeit. Ein Regisseur hat ihr einmal "a heart of a beginner", also das Herz einer Anfängerin attestiert. Ein schönes Kompliment, findet sie. "Ich versuche immer alles mit einer Art von Erstaunen wahrzunehmen. Ich glaube, das habe ich mir immer bewahrt, dass ich diese Welt nicht so ganz verstehe und dadurch eine Neugier habe. Das ist im Schauspiel ganz gut."

Nina Steils ist eine zierliche Person, bescheiden im Auftreten, weshalb man sie abseits der Bühne leicht übersehen könnte, während ihr eigener wacher Blick alles um sie herum genau zu registrieren scheint. Das Blitzen in ihren großen Augen passt gut zu Schillers Johanna, die erfüllt ist von ihrer Mission als Heilsbringerin. Dieses Funkeln kann sich aber auch ausweiten zu einem irrwitzigen Flackern, zu erleben in Oscar Wildes "Bunbury". Da spielt Steils das Mündel Cecily Cardew, das sich in Philipp Arnolds Inszenierung nicht nur in den Kopf gesetzt hat, nur einen Mann zu heiraten, der Ernst heißt, sondern auch einen, der unbedingt Holländisch sprechen muss.