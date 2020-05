"Wer gibt mir denn vor was jetzt richtig ist und was nicht?"

Glaubhaft war Nina Hoss von Anfang ihrer Karriere an. Aufgewachsen ist sie in Stuttgart als Tochter einer Schauspielerin und späteren Theaterintendantin und eines Gewerkschaftlers und Politikers. Vater Willi Hoss war Bundestagsabgeordneter und einer der prägenden Figuren der Grünen in den 90er-Jahren. Schon mit vierzehn stand sie das erste Mal auf einer Theaterbühne. Mit zwanzig begann sie ihr Schauspielstudium an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin, im selben Jahrgang wie Lars Eidinger, Fritzi Haberlandt, Devid Striesow und Mark Waschke. Und feierte ihr Filmdebüt noch im selben Jahr als junge Schulabsolventin Marilli Kosemund in der Sigi Sommer Verfilmung "Und keiner weint mir nach" von Regisseur Joseph Vilsmaier.

Durch diesen Film wird Bernd Eichinger, der Münchner Produzent 1997 auf das junge Talent aufmerksam und besetzt sie mit der Rolle der Edel- Prostituierten Rosemarie Nitribitt in einem TV Remake des 50er-Jahre Erfolgs "Das Mädchen Rosemarie" - Regie führte dabei Bernd Eichinger selbst. Große fragende Augen, rote Lippen, eine rote Schleife im Haar und das Kleid tief dekolletiert, diese junge Frau wollte raus aus dem kleinbürgerlichen Mief.

Dem Theater tief verbunden

Ihr Auftritt war ein Knaller, sie gewann eine Goldene Kamera als beste Nachwuchsdarstellerin, mit einem Mal stand Nina Hoss im Blitzlichtgewitter der Fotografen und war Gegenstand der Boulevardpresse. Doch sie, die als junger Star mit erotisch-kühler Aura gefeiert wurde, wollte sich nicht als Newcomer verbrennen lassen, setzte neben Filmengagements weiter aufs Theater. Thomas Langhoff engagiert sie 1998 von der Schauspielschule weg ans Deutsche Theater Berlin, in der Folge beeindruckt sie dort als Gräfin Orsina in Lessings "Emilia Galotti" oder in Schillers "Don Karlos".

Das Theater als unmittelbarer Wirkungsort wird für Nina Hoss immer von besonderer Bedeutung bleiben. Auch wenn sie derzeit das erste Mal seit vielen Jahren eine längerer Pause von der Bühne einlegt. Innerlich fühlt sie sich diesem Ort immer verbunden. So war etwa die Zusammenarbeit mit ihrem Kollegen und Freund Lars Eidinger im Berlinale Film "Schwesterchen" der beiden schweizerischen Regisseur*innen Stéphanie Chuat und Véronique Reymond eine Herzensangelegenheit. Eidinger spielt einen krebskranken Schauspieler, Nina Hoss seine Zwillingsschwester, eine Dramaturgin: "Man hat diese intensive Zeit der Schule miteinander verbracht, das verbindet einen schon mal sehr. Und das erleichtert einem natürlich so enge Verbindungen zu spielen wie Bruder und Schwester, die zusammen aufgewachsen sind. Da verschwimmt dann was, aber ich bin natürlich nicht das Schwesterlein, aber in dem Moment ja."