Schauspielerin Lisa Martinek mit 47 Jahren gestorben

Die Schauspielerin Lisa Martinek ist tot. Martinek starb am Freitag völlig unerwartet während eines Aufenthalts in Italien, wie der Anwalt der Familie, Christian Schertz, der dpa am Sonntag in Berlin mitteilte.

Martinek wurde 47 Jahre alt. Bekannt wurde Martinek mit verschiedenen TV-Produktionen, vor allem der ZDF-Krimireihe "Das Duo".

Im vergangenen Oktober spielte sie auch im Münchner Tatort "KI" mit. Für die Serie "Die Heiland" standen Dreharbeiten für weitere Folgen kurz bevor.