Schauspielerin Eva Sixt erhält Regensburger Kulturpreis 2021

Die Schauspielerin, Sängerin, Dramaturgin und Theaterautorin Eva Sixt erhält für ihr Lebenswerk den mit 10.000 Euro dotierten Kulturpreis der Stadt Regensburg. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, wird Sixt die städtische Auszeichnung für ihr künstlerisches Wirken und ihr langjähriges bedeutsames Schaffen zuteil.

Als Schauspielerin auf der Theaterbühne habe Sixt in der Titelrolle von Joseph Berlingers "Mei Fähr Lady" mit mehr als 300 Aufführungen im Regensburger Turmtheater begeistert. Sie verkörperte darüber hinaus Rollen wie die Maria in "Der Brandner Kasper in der Hölle", die "Sissi" oder die bayerische Schriftstellerin Emerenz Meier. Sixt ist zudem in einer Vielzahl von Rollen in Kinofilmen, Dokumentationen oder Serien zu sehen.

Preisverleihung am 14. September

Eine besondere Würdigung erhielt auch ihr Engagement als Sprecherin zahlreicher Hörbücher sowie als Sängerin. "Eva Sixt zeichnet sich durch ihre Wandlungsfähigkeit, ihre Anpassungsfähigkeit, durch ihre sparten- und gattungsübergreifende Arbeit und durch ihre Professionalität über alle Genres hinweg aus", teilte die Stadt weiter mit. Die Preisverleihung ist am 14. September.

Zwei Förderpreise

Die mit jeweils 2.500 Euro dotierten Kulturförderpreise 2021 gehen heuer an die Internationale Kurzfilmwoche Regensburg für ihr künstlerisches Wirken und ihr Engagement im Bereich Film sowie an Simone Elliott im Bereich Tanz und Choreografie und an Teresa Reichl im Bereich Literatur, Poetry-Slam und Kabarett.