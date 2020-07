Schauspieler und Regisseur Pavel Fieber in Würzburg gestorben

Schauspieler Pavel Fieber ist im Alter von 78 Jahren in Würzburg gestorben. Das hat Fiebers Schauspielagentur aus Niederkassel bei Köln mitgeteilt. Er hinterlässt nach Angaben seiner Agentur eine Frau und einen Sohn.

Fieber machte sich einen Namen als Schauspieler auf zahlreichen Bühnen und in mehreren Fernsehserien: unter anderem bei "Dahoam is Dahoam" und den "Rosenheim Cops".

Schauspieler in Österreich und Deutschland

Fieber wurde 1941 in der früheren Tschechoslowakei geboren und wuchs in Österreich und Bayern auf. Nach einem Psychologiestudium am Wiener Max-Reinhardt-Seminar begann Fieber seine Schauspiel-Ausbildung. Nebenbei erhielt er an der Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Wien eine Gesangsausbildung.

Die ersten Stationen seiner Laufbahn waren Lübeck, Mainz, Oberhausen und Ingolstadt. Von 1978 war er als Schauspieler, Sänger und Regisseur an verschiedenen Bühnen tätig. Etwa in Karlsruhe, wo er 1997 als Generalintendant ans Badische Staatstheater kam und bis 2002 amtierte.

Fernsehen, Bühne, Festspiele

Den Professor Higgins in "My Fair Lady" spielte Fieber laut seiner Agentur mehr als 1.500 Mal. Außerdem verkörperte er Dutzende Fernsehrollen, zuletzt in der Netflix-Serie "Freud". Nach diversen Engagements und seiner Zeit in Karlsruhe übernahm Fieber vom 2000 bis 2003 die künstlerische Leitung der Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel. Auch bei den Frankenfestspielen in Röttingen stand er immer wieder auf und neben der Bühne.