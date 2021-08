Schauspieler Ulrich Matthes lehnt soziale Medien ab

Für die meisten Prominenten gehören soziale Medien zum Job dazu. Egal ob Facebook, Twitter oder Instagram: Zahlreiche Stars teilen sich auf diesen Wegen Fans und Öffentlichkeit mit - und können dadurch auch zur Zielscheibe von Hasskommentaren werden. Einer, der sich dem entzieht, ist Schauspieler Ulrich Matthes.

"Ich bin dann doch ein zartes Pflänzchen und würde diese ganze Daueraggressivität (...) nicht aushalten, ich entziehe mich dem." Ulrich Matthes

Matthes erhielt Todesdrohungen

Ulrich Matthes, der auch Präsident der Deutschen Filmakademie ist, nutzt keine sozialen Medien. Es sei leicht, sich in "einer schrecklichen, aggressiven Minute" vor den Computer zu setzen und eine Hass-Mail zu schreiben, so Matthes. "Im persönlichen Gespräch, von Angesicht zu Angesicht, würden viele Menschen wahrscheinlich - im buchstäblichen Sinne - den Schwanz einziehen und sich das nicht trauen." Er persönlich habe nach einem Auftritt in einer Talkshow auch schon Todesdrohungen bekommen. Matthes: "Es ist schrecklich."

"Ich bin ein Freund des Journalismus"

Trotzdem versuche er, den Glauben daran nicht zu verlieren, "dass es nicht mit Aggression und Hass zugeht, sondern mit Vernunft, Empathie und Menschenfreundlichkeit." Er könne deshalb die Kritik am klassischen Journalismus nicht nachvollziehen. "Ich bin ein Freund des Journalismus (...) ich kann dieses Medien-Bashing überhaupt nicht ab und dagegen verwahre ich mich." In der Corona-Krise ruft der Schauspieler die Deutschen eindringlich dazu auf, sich impfen zu lassen. Er selbst sei bereits zweimal geimpft und habe kaum Nebenwirkungen gehabt, so Matthes.

"Ihr lieben Leute, lasst euch impfen, die Gesellschaft wird dadurch freier und wieder selbstbestimmter und es ist ein Akt der Solidarität und auch für einen selber." Ulrich Matthes

Trotzdem halte er es wichtig, mit sogenannten Querdenkern im Gespräch zu bleiben, allerdings nur bis zu dem Punkt "wo einem dann nur noch Hass und Aggressivität entgegenschlägt."