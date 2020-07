"Erfolgreichster Loser" der Republik: Tilo Prückner gestorben

Geboren als Sohn eines Kinderarztes in Augsburg, ging Prückner in Nürnberg zur Schule und versuchte es zunächst mit einem Jurastudium. Doch eine Schauspielausbildung lockte ihn mehr. 1962 das erste Engagement am Theater der Jugend in München, später in Oberhausen und am Schauspielhaus Zürich. In Berlin war er Mitbegründer der Schaubühne am Halleschen Ufer und trat häufig auch am Bayerischen Staatsschauspiel in München auf. Im Film war er bald auf Außenseiter spezialisiert, Sonderlinge und vermeintlich oder tatsächlich kranke Menschen. 1976 wurde er mit dem Darstellerpreis ausgezeichnet, für die Rolle des Stehgeigers Hännschen Wurlitzer in der Gaunerkomödie "Bomber und Paganini", wo er an der Seite von Mario Adorf spielte. 43 Jahre danach folgte eine Fortsetzung, unter dem Titel "Alte Bande". Prückner und Adorf wurden gute Kollegen, wenn auch keine echten Freunde, dazu fehlte beiden die Zeit, und dazu waren sie wohl auch zu eigenwillig.

Im Alter noch viel gedreht

Richtig populär wurde Prückner mit seinen Serien-Rollen, in den 90er-Jahren in "Adelheid und ihre Mörder", seit 2015 in den "Rentnercops". Was für ein Un-Ruhestand: "Ich habe tatsächlich soviel gedreht, wie noch nie in meinem Leben. Das ist schon etwas merkwürdig, ich bin ja jetzt schon 79. Ich kam aber nicht mehr raus, durch gewisse Veränderungen. Bei 'Rentnercops' gab es Veränderungen, da ist jemand raus, dann mussten sie mehr Drehtage mit mir machen, die konnte ich nicht hängen lassen. Dann hatte ich andere Verpflichtungen, das war alles geplant, aber es lief völlig aus dem Ruder. Ich musste wie so ein Jungspund hierhin und dahin fliegen, alle haben mir prophezeit, das hältst du nicht durch."