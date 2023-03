Schauspieler Robert Gallinowski im Alter von 53 Jahren gestorben

"Polizeiruf 110", "Bella Block", "Tatort", "Soko Leipzig", "Soko Köln", "Der Alte": Seit 20 Jahren war er regelmäßig in den Krimis der ARD und des ZDF zu sehen. Jetzt ist der 1969 in Aachen geborene Schauspieler Robert Gallinowski überraschend gestorben, wie seine Agentin der dpa am Dienstagabend mitteilte.

Der harte Kerl war seine Rolle

Die Todesursache war zunächst nicht bekannt. Gallinowski war vor der Kamera oft in der Rolle des harten Kerls zu sehen gewesen. Im Film "Nackt unter Wölfen" verkörperte er den SS-Hauptsturmführer Robert Kluttig.

Robert Gallinowski stand auch regelmäßig auf der Bühne. Nach seiner Schauspielausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin spielte er im Ensemble des Theaters in Bonn. Neben seinen vielen Filmrollen trat er später meistens in Berlin auf, unter anderem im Deutschen Theater in "Einsame Menschen".

Auf der Homepage seiner Agentur wurde nach seinem Tod ein Schwarz-Weiß-Foto des Schauspielers veröffentlicht. Zu lesen war "Ach, Robert (1969 -2023), Du wirst fehlen".

